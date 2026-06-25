La fusion Paramount Warner pourrait se débarrasser d’un obstacle important

Le futur groupe réunissant HBO, Warner Bros et Paramount se rapproche d’un nouveau feu vert réglementaire, même si quelques conditions restent encore sur la table.

L’une des plus grosses opérations de l’histoire récente du divertissement semble se rapprocher d’un nouveau feu vert. Selon plusieurs informations concordantes notamment du Financial Times, la Commission européenne serait en passe d’autoriser le rachat de Warner Bros. Discovery par Paramount, dans le cadre d’une opération estimée à 111 milliards de dollars. Une décision officielle n’a toutefois pas encore été rendue.

Si elle se confirme, cette validation européenne lèverait l’un des principaux obstacles réglementaires qui restaient sur la route du rapprochement. Pour rappel, le futur ensemble regrouperait notamment des actifs comme HBO, Warner Bros. Discovery, Paramount Pictures, ainsi que des activités dans le cinéma, les chaînes TV et le streaming. Une première étape importante a déjà été franchie : le ministère américain de la Justice a donné son accord au rapprochement plus tôt ce mois-ci après son examen concurrentiel.

Bruxelles demanderait quelques concessions

L’Europe ne semble pas vouloir bloquer l’opération, mais pourrait demander certains ajustements avant de donner son feu vert définitif. Parmi les pistes évoquées figure notamment une sortie de Paramount de son partenariat international de distribution de films avec Universal Pictures afin de répondre aux préoccupations concurrentielles sur certains marchés. D’autres mesures pourraient encore être discutées, mais rien n’indique pour l’instant une remise en cause globale du rachat.

Le dossier n’est cependant pas totalement terminé. La Commission européenne doit toujours rendre sa décision sur la procédure concurrentielle engagée. Une échéance était initialement fixée au 7 juillet, mais la présentation d’engagements pourrait prolonger l’examen jusqu’au 21 juillet.

En parallèle, une autre analyse européenne reste en cours sur les financements étrangers impliqués dans l’opération, notamment en lien avec des investisseurs du Golfe. Cette procédure suit son propre calendrier et dispose d’une échéance distincte au 14 juillet. Pour Paramount, l’horizon semble néanmoins s’éclaircir : sauf retournement, le groupe pourrait bientôt obtenir l’un des accords les plus importants pour concrétiser cette fusion géante du secteur du divertissement.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox