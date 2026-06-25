Abonnés Freebox : Free casse les prix des Smart TV 4K de sa boutique avec jusqu’à 500€ de remise

C’est aussi les soldes sur l’espace abonné Freebox, avec des remises parfois très importantes sur plusieurs Smart TV 4K de Samsung.

Free remet en avant sa boutique TV avec une nouvelle vague de promotions réservées aux abonnés Freebox. Cette fois, il ne s’agit pas de nouveaux téléviseurs mais de nouvelles remises immédiates appliquées sur plusieurs modèles Samsung déjà disponibles dans l’espace client.

Au programme : des réductions pouvant atteindre 500€, sur des téléviseurs Mini LED et Crystal UHD, toujours accessibles avec un paiement étalé sur 30 mois.

Jusqu’à 500€ de remise immédiate sur les TV Samsung Mini LED

Parmi les modèles concernés, la gamme Samsung Mini LED M70H 2026 bénéficie de remises allant de 40€ à 500€ selon la taille choisie.

Les offres actuellement proposées :

Modèle Offre Samsung TV Mini LED 43M70H (43″) 149€ puis 9,99€/mois pendant 30 mois après 50€ de remise immédiate Samsung TV Mini LED 50M70H (50″) 189€ puis 11,99€/mois après 50€ de remise immédiate Samsung TV Mini LED 55M70H (55″) 209€ puis 12,99€/mois après 50€ de remise immédiate Samsung TV Mini LED 65M70H (65″) 269€ puis 15,99€/mois après 40€ de remise immédiate Samsung TV Mini LED 75M70H (75″) 369€ puis 20,99€/mois après 200€ de remise immédiate Samsung TV Mini LED 85M70H (85″) 519€ puis 25,99€/mois après 500€ de remise immédiate

Ces modèles mettent notamment en avant la technologie Mini LED, un processeur Mini LED 4K, Pure Spectrum Color ainsi que Vision AI Companion. Les réductions concernent aussi plusieurs références de la gamme Samsung Crystal UHD U7005H 2026.

Voici les nouveaux prix affichés :

Modèle Offre Samsung TV Crystal UHD 43U7005H (43″) 119€ puis 7,99€/mois pendant 30 mois après 90€ de remise immédiate Samsung TV Crystal UHD 50U7005H (50″) 139€ puis 9,99€/mois après 110€ de remise immédiate Samsung TV Crystal UHD 55U7005H (55″) 159€ puis 10,99€/mois après 90€ de remise immédiate Samsung TV Crystal UHD 75U7005H (75″) 299€ puis 17,99€/mois après 160€ de remise immédiate Samsung TV Crystal UHD 85U7005H (85″) 429€ puis 22,99€/mois après 380€ de remise immédiate

Ces modèles embarquent notamment le processeur Crystal 4K, les fonctions Smart TV, Gaming Hub et Vision AI Companion.

Comme pour les autres Smart TV proposées par Free, les téléviseurs sont compatibles avec l’écosystème de l’opérateur et permettent notamment d’accéder à l’application Free TV pour retrouver les chaînes incluses dans son abonnement. Pour accéder à cette boutique, il suffit de se connecter à son espace abonné Freebox puis d’ouvrir la rubrique « Télévision » avant de sélectionner « Smart TV Samsung ».

A noter, certaines conditions doivent être remplies pour bénéficier de ces offres plutôt intéressantes. Tout d’abord, la plus logique, il faut disposer d’une carte bancaire pour régler le premier versement de la commande, les mensualités seront quant à elles prélevées sur votre facture. De plus, il est impossible de commander une Smart TV Samsung sur cette page si vous avez des impayés chez Free, là encore pas vraiment de surprise. Cependant, il reste une condition assez méconnue pour accéder à ce catalogue.

En effet, il est nécessaire d’être abonné Freebox depuis au moins 14 mois pour se voir proposer la section sur son espace abonné. Et ce de manière consécutive bien sûr, sans coupure. Ainsi, inutile de souscrire immédiatement à une box chez Free pour profiter de l’offre sur les Smart TV, a moins d’être prêt à patienter un peu plus d’un an.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox