Les nouveautés de la semaine chez Free : un bouquet de Canal+ et Eurosport 1 offerts à des abonnés Freebox, encore des promos etc…

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Comme chaque dimanche, nous faisons un point sur les événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué un lancement, une évolution tarifaire, une mise à jour ou une annonce stratégique, c’est ici que vous retrouverez l’essentiel. Nouveautés Free

Bonne nouvelle pour certains abonnés Freebox Pop fidèles, Free offre automatiquement 12 mois de plus à Famille by Canal et Eurosport 1. Plus d’infos… Freebox Connect se met à jour pour les abonnés Free qui l’ont encore. Plus d’infos… Jusqu’à 300€ d’économies : Free Mobile dévoile ses nouvelles offres pour les soldes, avec près de 50 smartphones concernés. Plus d’infos… Free Pro inclut son forfait tout illimité dans ses offres convergentes : le forfait Free Pro Max passe à 19,99 € HT pour les abonnés Freebox Pro. Plus d’infos… Abonnés Freebox et Amazon Prime : 4 nouveaux jeux PC pleins de promesses à récupérer gratuitement cette semaine. Plus d’infos… Free revoit son site : la TV prend désormais sa place dans le menu principal. Plus d’infos…

Annonces de la semaine

3 chaînes digitales de Canal+ en test sur les Freebox, Gym TV, Groland et les Animaux de la 8.

C’est officiel, un nouveau service RMC+ va débarquer sur les box de Free, Orange, SFR et Bouygues Telecom avec des nouveautés. Plus d’infos…

Free confirme un bug critique sur certaines Freebox Pop : des redémarrages en boucle causés par “un crash WiFi”. Plus d’infos…

À l’occasion des soldes d’été, le partenaire de Free Mobile, Certideal; envoie actuellement un e-mail à certains abonnés de l’opérateur pour les informer d’une opération spéciale menée. En plus de la remise permanente d’au moins 5 % réservée aux clients Free Mobile, ces abonnés bénéficient cette fois de 15 euros de réduction supplémentaires sur les smartphones reconditionnés proposés sur le site dédié. Plus d’infos…

Iliad/Free affiche sa solidité financière avec 10 milliards d’euros sécurisés en quelques jours. Plus d’infos…

Free Mobile envoie un mail à ses abonnés visés par la prochaine grande vague d’extinction 2G d’Orange. Plus d’infos…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox