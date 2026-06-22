Free Pro annonce étendre son avantage Freebox au forfait Free Pro Max pour tous ses abonnés

Free Pro inclut son forfait tout illimité dans ses offres convergentes : le forfait Free Pro Max passe à 19,99 € HT pour les abonnés Freebox Pro.

Bonne nouvelle pour les professionnels intéressé par la branche spécialisée de Free. L’opérateur annonce en effet proposer une nouvelle formule Free Pro Max combinée à la Freebox Pro, avec une forte réduction Jusqu’ici facturé 29,99 € HT par mois, ce forfait est désormais proposé à 19,99 € HT par mois, soit 10 € HT de moins chaque mois pour les clients éligibles. Un avantage similaire à ce qui est proposée pour la version grand public de Free Max ou pour le forfait Free Pro 5G+.

Pour ne rien gâcher, ce changement va aussi s’appliquer aux clients actuels. Pour les abonnés ayant déjà un forfait Free Pro Max et une Freebox Pro, l’opérateur nous affirme que la remise s’applique automatiquement lors de la prochaine facturation, à condition d’avoir une Freebox Pro active.

Free Pro Max reste le forfait mobile le plus complet proposé par l’opérateur sur le segment professionnel. Pour rappel, il propose :

Internet illimité en France métropolitaine

Internet illimité dans plus de 135 destinations, dont l’Europe, les États-Unis, la Chine, le Japon, le Maroc, Singapour, la Thaïlande ou encore le Brésil

Appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, en Suisse, en Andorre et dans les D

Appels, SMS et MMS illimités depuis plus de 65 destinations, incluant notamment l’Europe, le Canada, l’Australie et les territoires ultramarins

Accès au réseau 5G+

Portabilité des lignes incluse

Gestion de flotte mobile en ligne

Support dédié aux professionnels

Compatibilité eSIM, récemment intégrée par l’opérateur.

Avec ce nouveau tarif, Free Pro pousse encore davantage son modèle consistant à regrouper internet fixe et téléphonie mobile dans une même offre. Le prix réduit est en effet réservé aux entreprises équipées d’une Freebox Pro. Sans cet abonnement fixe, le tarif du forfait reste fixé à 29,99 € HT par mois. L’objectif est clair : rendre plus attractif le couplage entre connectivité entreprise et flotte mobile, sur un segment où les offres convergentes deviennent de plus en plus importantes.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox