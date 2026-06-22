Freebox Pop, Ultra et mini 4K : Pluto TV ajoute gratuitement deux nouvelles chaînes, entre animes cultes et série historique

Pluto TV continue d’élargir son catalogue gratuit avec deux nouvelles chaînes aux univers très différents. Les abonnés Freebox peuvent désormais retrouver une chaîne dédiée aux grands classiques de l’animation japonaise ainsi qu’une série quotidienne plongée dans le Madrid des années 1930.

La plateforme de streaming gratuite poursuit l’enrichissement de son offre avec l’arrivée de Pluto TV Anime Retro et La Moderna, deux nouvelles chaînes accessibles gratuitement et sans abonnement supplémentaire. D’un côté, les amateurs d’animation japonaise retrouvent plusieurs séries qui ont marqué différentes générations. De l’autre, les amateurs de feuilletons et de drames historiques peuvent découvrir une intrigue romantique dans l’Espagne du début du XXe siècle.

Avec Pluto TV Anime Retro, la plateforme joue clairement la carte de la nostalgie. Cette nouvelle chaîne rassemble plusieurs œuvres emblématiques de l’animation japonaise et propose une diffusion continue pour replonger dans les univers qui ont accompagné de nombreux téléspectateurs. Les spectateurs peuvent notamment retrouver les premières aventures de Cobra, héros devenu culte grâce à son style inimitable et ses aventures spatiales. La chaîne met également à l’honneur le quotidien de Doraemon et de Nobita Nobi, duo emblématique qui traverse les générations.

L’idée reste simple : proposer des épisodes accessibles à tout moment, sans sélection préalable ni abonnement.

Deuxième nouveauté, La Moderna change totalement d’ambiance. Cette chaîne transporte les spectateurs dans le Madrid des années 1930 et suit Matilde, une jeune femme qui rejoint le salon de thé La Moderna. Son arrivée bouleverse rapidement son quotidien puisqu’elle y retrouve Iñigo, un amour du passé devenu entre-temps le bras droit de Don Jaime, puissant homme d’affaires de la ville.

Entre romance, ambitions sociales, tensions et secrets, cette série s’inscrit dans la tradition des grands feuilletons quotidiens.

Avec ces deux nouvelles arrivées, Pluto TV continue de multiplier les chaînes thématiques autour des séries, du cinéma, des contenus jeunesse, de la pop culture ou encore des univers spécialisés. La plateforme reste accessible gratuitement depuis un navigateur web, smartphones, tablettes et téléviseurs connectés. Les abonnés Freebox Pop, Freebox Ultra et Freebox mini 4K peuvent également y accéder directement depuis le Play Store Android TV intégré au player Free TV 4K et profiter immédiatement de ces nouvelles chaînes sans coût supplémentaire.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox