Canal+ prépare et teste un nouveau player pour les abonnés box chez Bouygues et SFR

Canal+ prépare une évolution de son application sur plusieurs décodeurs TV d’opérateurs. Avant un éventuel déploiement plus large, le groupe ouvre une phase de bêta-test pour certains abonnés utilisant les équipements Bouygues Telecom et SFR.

Canal+ travaille sur une nouvelle version de son player TV et cherche désormais des utilisateurs pour la tester en conditions réelles. L’opérateur audiovisuel vient de lancer deux campagnes de bêta-test distinctes destinées aux abonnés qui regardent Canal+ directement depuis leur décodeur TV chez Bouygues Telecom ou SFR. Objectif affiché : recueillir des retours pour améliorer l’expérience utilisateur avant un lancement plus large.

Canal+ recherche actuellement des abonnés utilisant leur offre sur plusieurs équipements TV de Bouygues pour expérimenter ce nouveau player. Les appareils concernés sont :

Bbox Miami

Bbox 4K UHD

Bbox 4K HDR

Bouygues TV

Clé BTV

Les participants devront être abonnés Canal+ et accepter de faire remonter leurs impressions sur l’utilisation quotidienne du service, plus de détails sur l’inscription ici. Le groupe ne détaille pas encore les nouveautés prévues, mais l’utilisation du terme « nouveau player Canal+ » laisse entendre une évolution de l’interface, des performances ou de la manière dont les contenus sont affichés et lancés.

Canal+ mène également une campagne similaire chez SFR. Cette fois, les utilisateurs concernés sont les abonnés Canal+ qui utilisent leur abonnement directement sur le décodeur Connect TV. L’objectif reste identique : faire tester en avant-première la future expérience afin d’identifier les points à améliorer avant une généralisation.

Canal+ précise rechercher des utilisateurs « curieux, impliqués et volontaires » pour partager leur usage réel du service. Même si Canal+ ne donne aucun détail technique ni calendrier de déploiement, ce type de phase bêta sert généralement à valider la stabilité, l’ergonomie et les performances avant une ouverture plus large. Pour les abonnés concernés, cela peut être l’occasion de découvrir les nouveautés avant tout le monde… mais aussi d’influencer directement certaines évolutions du service.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox