Le saviez-vous : votre forfait Free Mobile peut servir de moyen de paiement chez Google

Vous ne l’utilisez peut-être jamais, mais Free Mobile propose une option assez discrète qui peut simplifier les achats sur Android. Les abonnés peuvent en effet régler certaines dépenses effectuées sur le Google Play Store directement via leur facture mobile, sans sortir leur carte bancaire.

Concrètement, cette fonctionnalité permet d’acheter des applications, des jeux, des contenus numériques ou certains abonnements proposés sur la boutique de Google, puis d’ajouter automatiquement le montant au total de votre facture Free Mobile du mois. Un moyen pratique d’éviter de renseigner ses coordonnées bancaires ou d’utiliser un portefeuille de paiement tiers.

L’option est offerte, mais n’est cependant pas active automatiquement. Pour en profiter, il faut se rendre dans l’Espace Abonné Free Mobile puis ouvrir la rubrique « Mes options » afin d’activer le paiement sur facture. Une fois l’option activée, le mode de paiement pourra être proposé directement dans le Play Store lors d’un achat. Free encadre toutefois cette possibilité avec une limite : les dépenses réalisées via ce système ne peuvent pas dépasser 30 € par mois. Une sécurité destinée à éviter les achats involontaires ou les mauvaises surprises sur la facture.

Si l’option n’apparaît pas immédiatement dans Google Play après activation, un simple redémarrage du smartphone peut suffire pour la faire apparaître. À noter enfin que cette possibilité est réservée aux achats réalisés via Google Play sur Android : Free Mobile ne propose pas aujourd’hui d’équivalent pour les achats effectués sur l’App Store d’Apple. De plus, le paiement sur votre facture Mobile Free est disponible après un mois d’ancienneté de votre forfait.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox