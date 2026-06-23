Canal+ reconnaît une panne sur une Freebox, son application affiche un écran noir chez certains abonnés

Certains abonnés Freebox mini 4K rencontrent des difficultés avec l’application Canal+. Interpellé sur X, le compte d’assistance de Canal+ confirme qu’un incident technique est actuellement en cours.

Alors que plusieurs abonnés Freebox mini 4K signalent depuis plusieurs jours des dysfonctionnements sur leur Freebox mini 4K, l’un d’eux, @ItsAnthoB, a de nouveau alerté l’assistance Canal+ ce 23 juin. Le problème se traduit notamment par un écran noir sur l’application Canal+, alors que la mosaïque des chaînes s’affiche correctement. Selon son témoignage, Freebox TV est également touché tandis que l’application Free TV fonctionne normalement.

L’abonné indique par ailleurs que l’assistance avait annoncé le déploiement d’une mise à jour il y a « 2 ou 3 jours », sans effet visible sur son installation ce mardi matin. Sollicitée, l’assistance Canal+ a reconnu l’existence d’un problème toujours en cours : « Bonjour, un incident technique est en cours. Nos équipes font leur maximum pour résoudre cette anomalie au plus vite. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. »

Canal+ ne communique pour l’instant aucun délai de résolution. La panne semble concerner au moins une partie des utilisateurs de Freebox mini 4K utilisant l’application Canal+, plusieurs signalements similaires ayant été publiés ces derniers jours. Les abonnés touchés devront donc encore patienter avant un retour à la normale.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox