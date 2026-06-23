Free réorganise son site web avec une nouvelle section et un retrait

Free revoit son site : la TV prend désormais sa place dans le menu principal.

Les habitués du site de Free ont peut-être déjà remarqué un changement discret mais significatif : l’opérateur a revu l’organisation de son bandeau de navigation en haut de page. Une évolution qui ne bouleverse pas l’identité du site, mais qui modifie la manière d’accéder aux différentes rubriques.

Le changement le plus visible concerne l’apparition d’une nouvelle entrée « TV » directement intégrée au menu principal, aux côtés des rubriques historiques comme Forfaits mobiles, Freebox ou Téléphones. Jusqu’à présent, l’univers télévisuel de Free était davantage dispersé dans les pages liées aux offres Freebox. Désormais, il gagne en visibilité et devient accessible dès le premier niveau de navigation.

Ce nouvel espace regroupe l’ensemble des services liés au divertissement : plateformes de streaming, chaînes TV, replay, vidéo à la demande, packs TV ou encore équipements compatibles comme l’Apple TV 4K. Au survol, un large panneau se déploie et donne immédiatement accès aux différentes catégories.

Ce n’est d’ailleurs pas le seul changement apporté à l’interface. Free a aussi revu la hiérarchie de son en-tête : les liens vers les Boutiques, Free Pro et l’Assistance ont quitté la barre principale pour être déplacés dans une zone plus discrète en haut à droite, à côté de l’espace abonné. Une réorganisation qui libère de la place pour les services grand public les plus utilisés.

Le bandeau lui-même a été élargi et gagne en présence visuelle. Les menus déroulants sont également plus dynamiques : désormais, les différentes sections s’ouvrent automatiquement au passage de la souris, sans nécessiter de clic préalable comme auparavant. Une interaction plus proche des standards actuels du web, qui réduit le nombre d’actions nécessaires pour atteindre un contenu.

L’ajout d’une rubrique TV dédiée a aussi un intérêt plus pratique : il permet d’alléger la section Freebox, qui servait jusqu’ici de point d’entrée à de nombreux contenus parfois éloignés de l’accès internet lui-même. En séparant plus clairement les univers, Free rend la navigation plus lisible et met davantage en avant son écosystème de contenus et de services audiovisuels.

L’ancienne interface Freebox

A noter cependant, le bouton d’accès à la carte mobile a été retiré du bandeau, mais il ne disparaît pas complètement, il faudra désormais se rendre directement sur la section “Forfaits mobile”, puis cliquer sur le lien correspondant.

Ce n’est pas une refonte complète du site, mais plutôt un travail de rééquilibrage qui donne plus de visibilité aux usages TV tout en simplifiant l’exploration des différentes offres du groupe, mais on peut regretter cependant la disparition de l’accès rapide à la carte de couverture mobile de l’opérateur.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox