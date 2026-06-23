Bouygues Telecom retouche sa nouvelle gamme Bbox 5G WiFi 7 : baisse de prix, formule sans TV et offre spéciale pour les jeunes

L’opérateur fait évoluer sa gamme de box 5G WiFi 7. Désormais disponible sans télévision directement sur son site, elle profite aussi de promotions inédites, tandis qu’une formule réservée aux 18-25 ans fait son apparition. En revanche, le coût de la clé TV augmente.

Cinq mois après avoir dégainé sa nouvelle Bbox 5G WiFi 7 avec TV, Bouygues Telecom procède à plusieurs ajustements de sa gamme. L’opérateur propose désormais directement sur son une version 5G Box seule à 29,99€/mois pendant douze mois puis 39,99€/mois, en plus de la version 5G Box avec TV disponible depuis avril sur internet après un premier lancement en boutiques. Sur cette offre, le prix change, une promotion pendant 1 an fait son apparition, soit 34,99€/mois pendant 12 fois avant de passer à 44,99€/mois.

Autre nouveauté, Bouygues Telecom lance une offre réservée aux 18-25 ans. Baptisée « 5G Box -26 ans », elle est proposée à 25,99€/mois sans engagement. Accessible jusqu’à la veille du 26e anniversaire, elle nécessite la présentation d’une pièce d’identité et permet de profiter de la même connexion 5G illimitée.

Si les tarifs d’abonnement baissent temporairement, un autre élément évolue à la hausse. La clé TV b.tv, qui était proposée à 20 euros lors du lancement sur le web, de la Bbox 5G WiFi 7 avec TV est désormais facturée 29,99 euros. Les clients deviennent toujours propriétaires de cet équipement, mais la facture initiale augmente. Par ailleurs, 29 euros de frais de mise à disposition sont également facturés. La Bbox 5G WiFi 7 conserve par ailleurs ses caractéristiques techniques, avec des débits pouvant atteindre 1,1 Gbit/s en téléchargement, le WiFi 7 bi-bande et un répéteur WiFi 7 inclus sur demande pour l’offre avec TV.

Source : Alloforfait

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox