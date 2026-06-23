Quand Canal+ tombe à 0 % de part d’audience pour la 1ère fois depuis son départ de la TNT

Le 18 juin, Canal+ a enregistré une part d’audience quotidienne de 0,0 %, une première depuis son retrait de la TNT en juin 2025. Les différentes émissions diffusées tout au long de la journée n’ont attiré que quelques centaines, voire quelques milliers de téléspectateurs.

Un an après avoir quitté la TNT, Canal+ vient de connaître une journée particulièrement difficile. Selon le journaliste du Parisien Ludovic Galtier Lloret, la chaîne cryptée a affiché une part d’audience quotidienne de 0,0 % le jeudi 18 juin, une première depuis son retrait du réseau hertzien le 6 juin 2025. Dans le même temps, TF1 retrouvait la première place des audiences avec 17,8 % de part de marché, devant M6 (13 %), tandis que France 2 (11,1 %) et France 3 (10,1 %) complétaient le classement.

La part d’audience de Canal+ est de… 0,0%, pour la première fois depuis son départ de la TNT le 6 juin 2025. #Audiences https://t.co/fsSUnO78em — Ludovic Galtier Lloret (@LudovicGaltier) June 19, 2026

Le journaliste médias Clément Garin a lui détaillé sur X les performances des programmes diffusés sur Canal+ au cours de cette journée. Les chiffres témoignent d’audiences extrêmement faibles, certaines émissions n’étant suivies que par quelques centaines de personnes. Le matin, « Loris Giuliano en balade » n’a réuni que 400 téléspectateurs, « En Aparté » 200 personnes, tandis qu’une diffusion de « Hot Ones » est carrément créditée de 0 téléspectateur. « Les Enfants vont bien » a atteint 4 000 téléspectateurs, avant qu’une nouvelle diffusion de « Hot Ones » ne rassemble seulement 100 personnes. Le film « Doux Jésus » a, lui, attiré 2 000 téléspectateurs.

L’après-midi n’a pas permis de redresser la barre. « En Aparté » a été suivi par 3 000 personnes, « Clique » par 400 téléspectateurs, alors que plusieurs diffusions de « La Ville nous appartient » ont réuni entre 200 et 1 000 personnes. « Cleaner » a attiré 1 000 téléspectateurs et « 13 jours, 13 nuits » environ 3 000. En access, « BAQ » a enregistré 10 000 téléspectateurs, soit 0,1 % de part d’audience. « En Aparté » a oscillé entre 7 000 et 11 000 personnes et « Clique » n’a réuni que 5 000 téléspectateurs. En soirée, la série « Silo » et un documentaire ont chacun attiré environ 6 000 personnes, tandis qu’une nouvelle édition de « Clique » n’a rassemblé que 2 000 téléspectateurs. Dans la nuit, un documentaire est tombé à 200 téléspectateurs et « Le Roi Soleil » à 600.

Ces chiffres illustrent les difficultés rencontrées par Canal+ pour maintenir son exposition depuis son départ de la TNT. La chaîne reste toutefois accessible via les box des opérateurs, les offres Canal+, myCanal et les plateformes partenaires, mais son audience linéaire apparaît aujourd’hui plus fragmentée que jamais. Sur la semaine du 15 au 21 juin, Canal+ enregistré seulement 1,1% de part d’audience selon Médiamétrie et son outil de mesure de l’audience de la télévision en France, Le Médiamat, qui restitue quotidiennement l’audience des programmes regardés en tous lieux, sur tous les écrans et visionnés en live, différé, replay ou preview par l’ensemble des Français âgés de 4 ans et plus, soit 63,6 millions d’individus.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox