Abonnés Freebox et Prime : Amazon offre plus de 30 services SVOD sur Prime Video, découvrez la liste

Abonnés Freebox et Prime : Amazon offre plus de 30 services SVOD sur Prime Video, découvrez la liste

Jusqu’au 2 juillet, Amazon propose un mois d’essai gratuit sur plus de trente services disponibles via Prime Video. Cinéma, anime, sport, documentaires ou jeunesse : chaque offre reste sans engagement et peut être résiliée à tout moment.

En plus d’avoir récemment enrichi son offre avec des nouvelles formules et de nouvelles chaînes, Amazon met en place une opération promotionnelle particulièrement large sur Prime Video. Jusqu’au 2 juillet, les abonnés peuvent tester gratuitement pendant un mois une sélection de plus de trente services SVOD et chaînes additionnelles directement depuis la plateforme. Pour rappel, Amazon Prime est inclus dans les offres Freebox Ultra et Freebox Delta, et offert pendant trois mois aux abonnés Freebox Pop et Freebox Ultra Essentiel.

L’offre est disponible du 19 juin au 2 juillet et concerne des univers très variés : cinéma, séries, anime, documentaires, sport, jeunesse, cuisine ou encore fitness. Tous les abonnements proposés dans le cadre de cette opération sont sans engagement : ils peuvent donc être interrompus à tout moment avant la fin de la période d’essai pour éviter tout renouvellement.

Service Thème • Prix après 1 mois d’essai
Universal+ Séries internationales et divertissement • 5,99€/mois
Animation Digital Network Anime et animation japonaise • 6,99€/mois
MGM Films hollywoodiens et séries • 4,99€/mois
MUBI Cinéma d’auteur et films sélectionnés • 11,99€/mois
Lionsgate+ Séries premium et films • 3,99€/mois
Crunchyroll Anime en simulcast et catalogue japonais • 6,99€/mois
Shadowz Cinéma fantastique, horreur et thriller • 4,99€/mois
Insomnia Films indépendants et découvertes horreur • 3,99€/mois
AB1 Divertissement, séries et programmes TV • 1,99€/mois
Mangas Chaîne spécialisée anime et culture japonaise • 2,99€/mois
Benshi Cinéma jeunesse sélectionné • 4,99€/mois
Crime District Enquêtes et reportages • 1,99€/mois
Gaumont Classique Films du patrimoine français • 4,99€/mois
Automoto La Chaîne Automobile, moto et sports mécaniques • 2,99€/mois
Toute l’Histoire Documentaires historiques • 1,99€/mois
Pash Divertissement jeunesse • 2,99€/mois
Explore Voyages, nature et découverte • 3,99€/mois
Science et Vie TV Sciences, technologie et découvertes • 1,99€/mois
Chasse et pêche Nature, chasse et activités outdoor • 3,99€/mois
Society+ Documentaires et enquêtes de société • 4,90€/mois
Kitchen Mania Cuisine et gastronomie • 1,99€/mois
Winx Club & Friends Programmes jeunesse et animation • 4,99€/mois
Queerscreen Cinéma et séries LGBTQIA+ • 6,99€/mois
Sooner Cinéma indépendant européen • 6,99€/mois
NFL Game Pass Football américain et contenus NFL • 39,99€/mois
INA – madelen Archives TV et patrimoine audiovisuel • 3,99€/mois
Kidjo TV Contenus jeunesse • 4,99€/mois
Zone 300 Chasse, reportages • 9,99€/mois
Dramapassion Séries asiatiques • 14,99€/mois
Equilibre-Fitness Fitness et remise en forme • 9,99€/mois
Fizzup Coaching sportif • 9,99€/mois
Riding Zone TV Sports extrêmes et glisse • 6,99€/mois

Ce type d’opération permet surtout de découvrir des catalogues très spécialisés sans coût immédiat. Entre les amateurs d’anime avec Crunchyroll ou ADN, les passionnés de cinéma avec MUBI, MGM ou Gaumont Classique, ou encore les fans de sport avec NFL Game Pass, la sélection couvre pratiquement tous les usages.

Comme toujours avec les périodes d’essai, il reste conseillé de vérifier la date de renouvellement si vous ne souhaitez pas poursuivre après le premier mois.

L’application est disponible sur l’ensemble des players de l’opérateur de Xavier Niel et sur bien d’autres supports. Pour en savoir plus sur comment profiter des services offerts, voici un tutoriel vidéo qui peut vous aider.

Pour découvrir les offres Freebox, retrouvez notre nouveau comparateur.

 

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox

 par Lucas Musset