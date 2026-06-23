Abonnés Freebox et Prime : Amazon offre plus de 30 services SVOD sur Prime Video, découvrez la liste
Jusqu’au 2 juillet, Amazon propose un mois d’essai gratuit sur plus de trente services disponibles via Prime Video. Cinéma, anime, sport, documentaires ou jeunesse : chaque offre reste sans engagement et peut être résiliée à tout moment.
En plus d’avoir récemment enrichi son offre avec des nouvelles formules et de nouvelles chaînes, Amazon met en place une opération promotionnelle particulièrement large sur Prime Video. Jusqu’au 2 juillet, les abonnés peuvent tester gratuitement pendant un mois une sélection de plus de trente services SVOD et chaînes additionnelles directement depuis la plateforme. Pour rappel, Amazon Prime est inclus dans les offres Freebox Ultra et Freebox Delta, et offert pendant trois mois aux abonnés Freebox Pop et Freebox Ultra Essentiel.
L’offre est disponible du 19 juin au 2 juillet et concerne des univers très variés : cinéma, séries, anime, documentaires, sport, jeunesse, cuisine ou encore fitness. Tous les abonnements proposés dans le cadre de cette opération sont sans engagement : ils peuvent donc être interrompus à tout moment avant la fin de la période d’essai pour éviter tout renouvellement.
|Service
|Thème • Prix après 1 mois d’essai
|Universal+
|Séries internationales et divertissement • 5,99€/mois
|Animation Digital Network
|Anime et animation japonaise • 6,99€/mois
|MGM
|Films hollywoodiens et séries • 4,99€/mois
|MUBI
|Cinéma d’auteur et films sélectionnés • 11,99€/mois
|Lionsgate+
|Séries premium et films • 3,99€/mois
|Crunchyroll
|Anime en simulcast et catalogue japonais • 6,99€/mois
|Shadowz
|Cinéma fantastique, horreur et thriller • 4,99€/mois
|Insomnia
|Films indépendants et découvertes horreur • 3,99€/mois
|AB1
|Divertissement, séries et programmes TV • 1,99€/mois
|Mangas
|Chaîne spécialisée anime et culture japonaise • 2,99€/mois
|Benshi
|Cinéma jeunesse sélectionné • 4,99€/mois
|Crime District
|Enquêtes et reportages • 1,99€/mois
|Gaumont Classique
|Films du patrimoine français • 4,99€/mois
|Automoto La Chaîne
|Automobile, moto et sports mécaniques • 2,99€/mois
|Toute l’Histoire
|Documentaires historiques • 1,99€/mois
|Pash
|Divertissement jeunesse • 2,99€/mois
|Explore
|Voyages, nature et découverte • 3,99€/mois
|Science et Vie TV
|Sciences, technologie et découvertes • 1,99€/mois
|Chasse et pêche
|Nature, chasse et activités outdoor • 3,99€/mois
|Society+
|Documentaires et enquêtes de société • 4,90€/mois
|Kitchen Mania
|Cuisine et gastronomie • 1,99€/mois
|Winx Club & Friends
|Programmes jeunesse et animation • 4,99€/mois
|Queerscreen
|Cinéma et séries LGBTQIA+ • 6,99€/mois
|Sooner
|Cinéma indépendant européen • 6,99€/mois
|NFL Game Pass
|Football américain et contenus NFL • 39,99€/mois
|INA – madelen
|Archives TV et patrimoine audiovisuel • 3,99€/mois
|Kidjo TV
|Contenus jeunesse • 4,99€/mois
|Zone 300
|Chasse, reportages • 9,99€/mois
|Dramapassion
|Séries asiatiques • 14,99€/mois
|Equilibre-Fitness
|Fitness et remise en forme • 9,99€/mois
|Fizzup
|Coaching sportif • 9,99€/mois
|Riding Zone TV
|Sports extrêmes et glisse • 6,99€/mois
Ce type d’opération permet surtout de découvrir des catalogues très spécialisés sans coût immédiat. Entre les amateurs d’anime avec Crunchyroll ou ADN, les passionnés de cinéma avec MUBI, MGM ou Gaumont Classique, ou encore les fans de sport avec NFL Game Pass, la sélection couvre pratiquement tous les usages.
Comme toujours avec les périodes d’essai, il reste conseillé de vérifier la date de renouvellement si vous ne souhaitez pas poursuivre après le premier mois.
L’application est disponible sur l’ensemble des players de l’opérateur de Xavier Niel et sur bien d’autres supports. Pour en savoir plus sur comment profiter des services offerts, voici un tutoriel vidéo qui peut vous aider.