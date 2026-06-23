Abonnés Freebox et Prime : Amazon offre plus de 30 services SVOD sur Prime Video, découvrez la liste

Jusqu’au 2 juillet, Amazon propose un mois d’essai gratuit sur plus de trente services disponibles via Prime Video. Cinéma, anime, sport, documentaires ou jeunesse : chaque offre reste sans engagement et peut être résiliée à tout moment.

En plus d’avoir récemment enrichi son offre avec des nouvelles formules et de nouvelles chaînes, Amazon met en place une opération promotionnelle particulièrement large sur Prime Video. Jusqu’au 2 juillet, les abonnés peuvent tester gratuitement pendant un mois une sélection de plus de trente services SVOD et chaînes additionnelles directement depuis la plateforme. Pour rappel, Amazon Prime est inclus dans les offres Freebox Ultra et Freebox Delta, et offert pendant trois mois aux abonnés Freebox Pop et Freebox Ultra Essentiel.

L’offre est disponible du 19 juin au 2 juillet et concerne des univers très variés : cinéma, séries, anime, documentaires, sport, jeunesse, cuisine ou encore fitness. Tous les abonnements proposés dans le cadre de cette opération sont sans engagement : ils peuvent donc être interrompus à tout moment avant la fin de la période d’essai pour éviter tout renouvellement.

Service Thème • Prix après 1 mois d’essai Universal+ Séries internationales et divertissement • 5,99€/mois Animation Digital Network Anime et animation japonaise • 6,99€/mois MGM Films hollywoodiens et séries • 4,99€/mois MUBI Cinéma d’auteur et films sélectionnés • 11,99€/mois Lionsgate+ Séries premium et films • 3,99€/mois Crunchyroll Anime en simulcast et catalogue japonais • 6,99€/mois Shadowz Cinéma fantastique, horreur et thriller • 4,99€/mois Insomnia Films indépendants et découvertes horreur • 3,99€/mois AB1 Divertissement, séries et programmes TV • 1,99€/mois Mangas Chaîne spécialisée anime et culture japonaise • 2,99€/mois Benshi Cinéma jeunesse sélectionné • 4,99€/mois Crime District Enquêtes et reportages • 1,99€/mois Gaumont Classique Films du patrimoine français • 4,99€/mois Automoto La Chaîne Automobile, moto et sports mécaniques • 2,99€/mois Toute l’Histoire Documentaires historiques • 1,99€/mois Pash Divertissement jeunesse • 2,99€/mois Explore Voyages, nature et découverte • 3,99€/mois Science et Vie TV Sciences, technologie et découvertes • 1,99€/mois Chasse et pêche Nature, chasse et activités outdoor • 3,99€/mois Society+ Documentaires et enquêtes de société • 4,90€/mois Kitchen Mania Cuisine et gastronomie • 1,99€/mois Winx Club & Friends Programmes jeunesse et animation • 4,99€/mois Queerscreen Cinéma et séries LGBTQIA+ • 6,99€/mois Sooner Cinéma indépendant européen • 6,99€/mois NFL Game Pass Football américain et contenus NFL • 39,99€/mois INA – madelen Archives TV et patrimoine audiovisuel • 3,99€/mois Kidjo TV Contenus jeunesse • 4,99€/mois Zone 300 Chasse, reportages • 9,99€/mois Dramapassion Séries asiatiques • 14,99€/mois Equilibre-Fitness Fitness et remise en forme • 9,99€/mois Fizzup Coaching sportif • 9,99€/mois Riding Zone TV Sports extrêmes et glisse • 6,99€/mois

Ce type d’opération permet surtout de découvrir des catalogues très spécialisés sans coût immédiat. Entre les amateurs d’anime avec Crunchyroll ou ADN, les passionnés de cinéma avec MUBI, MGM ou Gaumont Classique, ou encore les fans de sport avec NFL Game Pass, la sélection couvre pratiquement tous les usages.

Comme toujours avec les périodes d’essai, il reste conseillé de vérifier la date de renouvellement si vous ne souhaitez pas poursuivre après le premier mois.

L’application est disponible sur l’ensemble des players de l’opérateur de Xavier Niel et sur bien d’autres supports. Pour en savoir plus sur comment profiter des services offerts, voici un tutoriel vidéo qui peut vous aider.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox