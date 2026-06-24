Bonne nouvelle pour certains abonnés Freebox fidèles, Free offre automatiquement 12 mois de plus à Famille by Canal et Eurosport 1

Un an de plus, sans aucune manipulation à effectuer . Free informe actuellement certains abonnés Freebox Pop ayant déjà bénéficié de son offre de fidélité autour de Famille by Canal et Eurosport 1 que leur accès gratuit est automatiquement prolongé pour 12 mois supplémentaires.

L’été dernier, Free avait réservé une bonne surprise à plusieurs abonnés Freebox Pop en leur offrant pendant un an l’accès au bouquet Famille by Canal et à la chaîne Eurosport 1. Alors que cette période gratuite arrive à son terme, l’opérateur a décidé de remettre ça. Depuis quelques jours, des abonnés concernés reçoivent un e-mail annonçant une prolongation automatique de leur accès jusqu’à l’été 2027. « Pour vous remercier de votre fidélité, nous avons le plaisir de vous annoncer que votre accès gratuit est prolongé pour 12 mois supplémentaires, puis s’arrête automatiquement », indique Free dans son message.

Comme lors de la première opération, aucune démarche n’est nécessaire et aucun engagement n’est demandé. À l’issue de cette nouvelle période de gratuité, l’option sera désactivée automatiquement sans facturation. Les abonnés concernés continuent ainsi de profiter des plus de 30 chaînes du bouquet Famille by Canal, avec notamment Polar+, Paris Première, Télétoon+, Gulli Max ou encore SérieClub. Free rappelle également l’accès à Eurosport 1, disponible sur le canal 33, avec les grands rendez-vous sportifs comme le Tour de France, Wimbledon, l’US Open, la Vuelta ou encore les Jeux Olympiques jusqu’en 2032. L’accès est disponible directement depuis le Player TV Freebox ainsi que via l’application Free TV.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox