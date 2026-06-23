« On regarde quoi ? » : Free se lance dans les recommandations de films avec un nouveau format vidéo disponible sur les Freebox et Free TV

Free Ciné dévoile un nouveau format vidéo de recommandations pensé pour aider les abonnés à trouver plus facilement leur prochain film.

Après les films et les séries, Free Ciné mise aussi sur les recommandations maison. Le service AVOD gratuit de Free vient de lancer « On regarde quoi ? », un nouveau format vidéo destiné à aider les abonnés à choisir plus rapidement leur programme. Un épisode est en ligne sous le thème « On regarde quoi cet été ? ». Visible directement en scrollant dans Free Ciné sur les Freebox mais aussi sur les supports de Free TV même dans sa version gratuite, ce format propose une sélection de trois films gratuits autour d’une ambiance estivale plus mouvementée qu’exotique. « Avec l’arrivée de l’été, embarquez pour un voyage mouvementé direction l’Asie. Oubliez le rêve Instagram : là-bas, ce sera plutôt jus de bagarre, rencontres dangereuses et virus », peut-on lire dans la présentation affichée sur l’interface.

Le concept du format se veut simple, quelques minutes de vidéo pour présenter plusieurs films sans tout dévoiler, avec des recommandations adaptées à différentes envies. Après un premier épisode consacré aux nouveautés VOD, ce second rendez-vous prend une tonalité plus adulte, entre thriller psychologique, film d’action et horreur. “On regarde quoi ?” s’ajoute à un un catalogue de plus de 600 films et séries accessibles gratuitement depuis Free Ciné.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox