C’est parti pour le Prime Day 2026 : voici ce qu’Amazon réserve à ses abonnés

Trois jours de promos, réservée aux détenteurs de l’abonnement premium d’Amazon, et il y en a pour tous les goûts.

Le coup d’envoi du Prime Day 2026 est donné. Jusqu’au 26 juin, Amazon ouvre une vaste période de promotions exclusivement réservée aux abonnés Prime, avec des centaines de milliers d’offres réparties dans pratiquement toutes les catégories du site. Électronique, maison, cuisine, beauté, mode ou encore produits du quotidien : l’événement doit permettre aux membres Prime de profiter de réductions sur un large catalogue, avec en complément les avantages habituels de l’abonnement comme la livraison rapide et gratuite sur des millions d’articles éligibles.

Des grandes marques mises en avant dans de nombreuses catégories

Comme chaque année, Amazon met l’accent sur une sélection de marques particulièrement populaires pendant l’opération.

Parmi les enseignes concernées figurent notamment Braun, Calor, Dyson, Electrolux, Fisher-Price, Garmin, JBL, Moulinex ou encore Ninja, avec des offres annoncées dans plusieurs univers : électroménager, audio, équipement de la maison, cuisine ou produits du quotidien.

L’objectif affiché est aussi bien d’accompagner les achats liés à l’été que de permettre d’anticiper la rentrée ou simplement de réaliser quelques économies sur des produits courants.

Une mise en avant des marques françaises

Amazon profite également de Prime Day pour remettre en avant La Vitrine Française, son espace dédié aux produits fabriqués en France et aux entreprises françaises.

La boutique rassemble plus de 12 millions de références, avec un mélange de marques historiques et de PME régionales.

Pendant l’opération, des offres sont notamment annoncées sur des marques comme Castel Frères, Clairefontaine, DIM et St Michel, mais aussi sur des entreprises implantées en région comme Eminence (Hérault) ou Novoma (Haute-Garonne).

Amazon rappelle également qu’il existe une formule plus avantageuse pour certains utilisateurs.L’offre Prime destinée aux étudiants et aux 18-24 ans donne accès à l’ensemble des avantages de l’abonnement Prime à moitié prix, y compris l’accès aux promotions réservées pendant Prime Day. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, Amazon met aussi en avant la possibilité de démarrer un essai gratuit afin de profiter immédiatement des offres disponibles jusqu’au 26 juin. Pour rappel, Amazon Prime est inclus dans les offres Freebox Ultra et Freebox Delta, et offert pendant trois mois aux abonnés Freebox Pop et Freebox Ultra Essentiel.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox