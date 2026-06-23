Canal+ renforce son alliance avec Amazon Fire TV et lance une nouvelle offre pour attirer de nouveaux abonnés

Un mois offert à Canal+ pour tout achat d’un appareil Amazon Fire TV sur le site de géant américain.

Canal+et Amazon franchissent une nouvelle étape dans leur partenariat. En France, cette coopération renforcée se traduit dès aujourd’hui par une offre promotionnelle À partir du 23 juin, les acheteurs d’un appareil Amazon Fire TV éligible sur Amazon.fr bénéficieront d’un mois d’abonnement à Canal+ offert. L’objectif est clair : faciliter la découverte des contenus du groupe sur les équipements connectés d’Amazon et rendre leur accès plus fluide.

Cette initiative s’inscrit dans un partenariat stratégique plus large entre les deux groupes dont un nouvel accord a été annoncé aujourd’hui dans plusieurs pays européens. Celui-ci permet une meilleure intégration de l’App Canal+ sur les appareils Fire TV dans dix pays européens : la France, la Pologne, l’Autriche, les Pays-Bas, la Roumanie, la Slovaquie, la République tchèque, la Suisse, la Hongrie et la Belgique. Canal+ entend ainsi s’appuyer sur la puissance de distribution d’Amazon pour accélérer sa croissance et renforcer l’engagement de ses plus de 18 millions d’abonnés européens.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox