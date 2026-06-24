Canal+ lance une fonctionnalité à l’ancienne sur Android TV, mais terriblement pratique

Vous pouvez désormais zapper et voir le numéro de chaque chaîne sur l’application Canal+ dans sa version Android TV via votre télécommande.

Les abonnés utilisant l’application Canal+ sur Android TV peuvent avoir remarqué une nouveauté lors du changement de chaîne. Depuis peu, un numéro de canal apparaît brièvement en haut à gauche de l’écran, comme sur un décodeur classique. Une évolution qui n’est pas un bug, mais bien une nouvelle fonctionnalité.

Interrogée sur X par un abonné surpris de voir apparaître le numéro 63 en zappant sur Infosport+, l’assistance Canal+ a confirmé qu’il s’agissait d’une nouveauté. « Il s’agit en effet d’une nouvelle fonctionnalité, Vous pouvez désormais zapper en composant le numéro de chaîne (si votre télécommande le permet) », a indiqué le compte Info Abonné Canal+ sur X. Cette évolution permet donc aux utilisateurs d’Android TV de retrouver une expérience plus proche de celle des décodeurs des opérateurs, avec la possibilité d’accéder directement à une chaîne et de connaître son numéro à l’aide des touches numériques de certaines télécommandes. Une fonctionnalité particulièrement pratique pour les téléviseurs ou boîtiers Android TV équipés d’une télécommande complète, et qui s’ajoute aux récentes évolutions de l’application Canal+, laquelle continue d’enrichir progressivement son interface sur les différents supports.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox