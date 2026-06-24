« Mon réseau mobile » de l’Arcep devient open source et ouvre son code à tous

Après avoir ouvert les données de sa plateforme « Mon réseau mobile », l’Arcep franchit une nouvelle étape en rendant public le code source de son application. Placé sous licence GPLv3, celui-ci pourra désormais être audité, réutilisé et enrichi par l’ensemble de l’écosystème numérique.

L’Arcep poursuit sa stratégie d’ouverture en faveur des communs numériques avec l’annonce le 23 juin de la publication du code source de son application cartographique « Mon réseau mobile » sous licence GPLv3, une décision qui s’inscrit dans la continuité de la mise à disposition des données de couverture et de qualité de service sur la plateforme data.gouv.fr. Avec cette ouverture, l’outil permettant aux Français de comparer la couverture et la qualité de service des réseaux mobiles des opérateurs sur l’ensemble du territoire, pourra bénéficier des contributions de la communauté des développeurs, des experts de la donnée ou encore d’autres acteurs publics. L’objectif est de favoriser une amélioration continue de l’outil grâce à une approche collaborative.

Quel est le meilleur opérateur à votre adresse ? Votre trajet quotidien est-il bien couvert ? À l’approche des vacances, trouverez-vous du réseau sur votre lieu de séjour ? Pour répondre à ces questions cruciales du quotidien numérique, l’Arcep met en ligne une nouvelle version de son site cartographique « Mon réseau mobile ». Accessible aussi bien sur ordinateur que via une nouvelle application mobile fraîchement lancée, cette refonte s’appuie sur les retours d’utilisateurs et des ateliers participatifs. L’Arcep met également en avant la possibilité pour chacun de réutiliser l’architecture technique de l’application afin de développer de nouveaux services ou projets. Cette démarche vise aussi à renforcer la transparence et la robustesse du logiciel grâce à un audit communautaire susceptible d’identifier d’éventuelles failles ou pistes d’amélioration.

L’autorité invite ainsi développeurs, designers et spécialistes de la donnée à participer à l’évolution de ce qu’elle qualifie de « commun numérique complet au service de l’intérêt général ». Cette ouverture du code source intervient moins de 2 ans après une importante refonte de « Mon réseau mobile ». En juin 2025, l’Arcep avait modernisé son service avec une interface entièrement revue, des cartes plus précises et l’arrivée inattendue d’une application mobile sur iOS et Android. De nouvelles fonctionnalités avaient également été ajoutées, comme l’affichage plus détaillé de la couverture 4G, la visualisation des mesures de qualité de service, l’export des cartes ou encore l’intégration des zones concernées par le New Deal mobile. Une évolution majeure qui visait déjà à renforcer la transparence et à offrir aux utilisateurs une vision plus fidèle de la réalité du terrain.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox