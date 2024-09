Mon réseau mobile : l’Arcep dévoile une version flambant neuve avec une interface repensée et de nouvelles fonctionnalités

Vous pouvez désormais tester la nouvelle version de l’outil Mon Réseau Mobile de l’Arcep qui sera officiellement lancée durant le 1er semestre 2025.

L’Arcep vient de dévoiler une version bêta repensée de son site cartographique “Mon réseau mobile”, lancé en 2018. Cet outil permet aux utilisateurs de connaître la couverture et la qualité des services de chaque opérateur mobile sur le territoire. Avec cette nouvelle mouture, le régulateur souhaite offrir une interface plus fluide, ergonomique et riche en informations.

Cette nouvelle version a été conçue avec la participation d’une équipe pluridisciplinaire composée de designers, géographes et développeurs. Des ateliers ont également été organisés avec des consommateurs et des représentants des collectivités locales pour mieux répondre aux attentes des utilisateurs. La version bêta, désormais disponible en ligne, permet à chacun de tester les nouvelles fonctionnalités et de partager ses retours avec l’Arcep, dans le cadre d’un appel à contribution pour des « beta-testeurs ».

Des cartes plus lisibles et des données techniques détaillées

Parmi les principales améliorations de cette version bêta, on note des cartes de couverture qui s’adaptent dynamiquement au niveau de zoom, offrant ainsi une meilleure lisibilité. Les utilisateurs peuvent également accéder à des informations techniques précises sur les antennes radio, comme leur hauteur, orientation ou les technologies utilisées. De plus, des statistiques territoriales adaptées à la zone sélectionnée et un fond de plan satellite ont été ajoutés pour une navigation plus intuitive.

“Pour compléter l’arsenal des outils de diagnostic de la couverture mobile mis à disposition des consommateurs et des collectivités, cette nouvelle version propose des statistiques territoriales adaptées à la zone sélectionnée. Un fond de plan satellite a également été mis en place afin de mieux se repérer sur les cartes. Tous ces développements ont été réalisés avec des exigences élevées d’ouverture, d’interopérabilité et de transparence. L’outil s’appuie ainsi sur des données publiques (comme les fonds de plan d’OpenStreetMap, les données cartographiques d’Etalab ou encore les orthophotographies de l’IGN) et a été construit avec des technologies souveraines et open source (telles que MapLibre et Django)”, précise l’Arcep.

Une version finale attendue pour 2025

L’Arcep encourage les utilisateurs à tester cette version bêta et à signaler les éventuels problèmes ou améliorations via un formulaire dédié. La version finale du site, attendue pour le premier semestre 2025, intégrera des mises à jour trimestrielles, des cartes 4G plus détaillées, des données sur la qualité de service, ainsi que de nouveaux outils comme la mesure de distances ou l’export de cartes. Elle sera aussi enrichie de niveaux de couverture pour les services «data mobile » à l’instar de ce qui existe déjà pour les services « voix et SMS ».

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox