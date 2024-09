Totalement Fibrés : Plein de bonnes nouvelles mais aussi une moins bonne pour les abonnés Freebox

Votre magazine hebdomadaire “Totalement Fibrés” est de retour pour une nouvelle saison, en direct tous les vendredi à 17h30 et en replay sur YouTube !

Encore une semaine chargée chez Free avec de grosse nouveautés cette semaine. C’est le cas, entre autre, de nombreuses chaînes offertes sur la Freebox, une nouvelle chaîne mais aussi une mauvaise nouvelle pour les abonnés Freebox Delta Vous retrouverez également tous vos rendez-vous habituel : le up and down, le chiffre de la semaine, le Free fight, le gros doss”, etc.



