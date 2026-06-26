Abonnés Freebox et Amazon Prime : 4 nouveaux jeux PC pleins de promesses à récupérer gratuitement cette semaine

Entre boucles temporelles dans l’espace, combats tactiques sur une île maudite, colonisation de Mars et puzzles inspirés de l’art abstrait, la sélection de jeux PC de la semaine de Luna multiplie les univers et les façons de jouer.

Cette semaine, Luna (ex-Prime Gaming) propose l’arrivée de quatre nouveaux titres à récupérer : un roguelike spatial qui joue avec le temps, un RPG tactique exigeant, une adaptation du célèbre jeu de société Terraforming Mars et une expérience artistique originale. Ces jeux sont comme d’habitude disponibles pour une durée limitée, mais une fois récupérés, vous les conservez indéfiniment, et pour rappel, Amazon Prime est inclus dans les offres Freebox Ultra et Freebox Delta, et offert pendant trois mois aux abonnés Freebox Pop et Freebox Ultra Essentiel.

Commençons avec Space Grunts: Chrono Shard (GOG). Ce nouvel épisode de la série Space Grunts propose une formule roguelike au tour par tour centrée sur une mécanique originale de boucle temporelle.

Grâce au Chrono Shard, vous pouvez revenir dans le temps tout en conservant certains objets et modifications de l’environnement pour vos prochaines tentatives. Entre artisanat, amélioration des armes et arbres de compétences évolutifs débloquant différentes spécialisations, chaque partie permet d’aborder les combats autrement.

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Enchaînons avec Lost Eidolons: Veil of the Witch (Amazon Games). Ce RPG tactique roguelite vous réveille sur une île mystérieuse peuplée d’âmes maudites où chaque expédition est une lutte pour survivre.

Le jeu combine affrontements tactiques au tour par tour, événements aléatoires et progression persistante. Il est possible de constituer son groupe parmi plusieurs personnages aux capacités distinctes et d’adapter sa stratégie au fil des tentatives.

Poursuivons avec Terraforming Mars (Amazon Games). Adapté du célèbre jeu de société, ce titre vous met à la tête d’une société chargée de rendre Mars habitable.

Vous devrez gérer vos ressources, jouer des cartes de projet, développer vos infrastructures et rivaliser avec d’autres corporations pour augmenter la température, créer une atmosphère respirable et installer les premiers colons sur la planète rouge.

Et enfin, découvrez Please, touch the Artwork (Legacy Games). Cette expérience atypique rassemble trois jeux inspirés de l’histoire de l’art abstrait à travers plus de 160 tableaux interactifs.

Entre puzzles basés sur les couleurs et les lignes, exploration poétique et récit visuel, le titre propose une approche originale du jeu vidéo, pensée comme une promenade artistique accessible et relaxante.

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Pour profiter de ces titres, il suffit de se rendre sur Prime Gaming et de les réclamer avec son compte Amazon Prime. À noter, selon les jeux, il peut être nécessaire de lier votre compte à une plateforme comme Amazon Games, Epic Games Store ou de récupérer un code pour GOG ou Legacy Games.

Une fois récupérés, les jeux restent accessibles dans votre bibliothèque via la plateforme associée.

Pour les abonnés Freebox, l’accès à ces avantages est simple : il suffit d’activer Amazon Prime depuis son espace abonné lorsque celui-ci est inclus dans l’offre. Vous pourrez alors récupérer les jeux proposés régulièrement par Prime Gaming, à condition de les ajouter à votre bibliothèque avant la date limite.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox