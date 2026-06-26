Pour ancrer l’IA dans ses réseaux et la relation client, Orange nomme un nouveau chef

L’intelligence artificielle prend encore plus de place chez Orange. Le groupe vient de nommer un responsable dédié avec un objectif clair : transformer ses investissements en valeur concrète d’ici 2028.

Orange passe à la vitesse supérieure sur l’intelligence artificielle. L’opérateur annonce la nomination de Usman Javaid au poste de Chief AI Officer, avec une prise de fonction prévue le 1er septembre 2026. Cette création de poste s’inscrit dans une stratégie plus large visant à faire de l’IA un levier central pour les activités du groupe, aussi bien dans ses infrastructures que dans ses services aux clients.

Une mission : faire entrer l’IA dans toutes les activités d’Orange

Le nouveau responsable aura pour mission d’accélérer le passage à l’échelle des projets déjà engagés au sein du groupe. Orange veut désormais aller plus loin que les expérimentations et intégrer concrètement l’intelligence artificielle dans plusieurs domaines stratégiques. L’objectif affiché est d’ancrer l’IA, y compris les systèmes dits agentiques, au cœur des réseaux télécoms mais aussi de la relation client, des opérations internes et des services destinés aux entreprises.

L’idée est d’utiliser davantage l’automatisation, l’analyse avancée des données et les capacités de l’IA pour améliorer la qualité de service, optimiser les processus et développer de nouveaux usages. Cette nomination s’inscrit dans le cadre de Trust the future, le plan stratégique présenté par Orange en février 2026. Dans cette feuille de route, l’opérateur a placé l’intelligence artificielle parmi ses principaux moteurs de transformation. Le groupe affiche une ambition chiffrée : générer plus de 600 millions d’euros de valeur grâce à l’IA d’ici 2028.

Orange explique vouloir poursuivre cette accélération tout en conservant son positionnement autour de la confiance, de la responsabilité et du développement de solutions jugées utiles pour les clients comme pour les salariés.

Usman Javaid succède ainsi à Steve Jarrett, qui avait contribué à structurer les premiers grands chantiers IA du groupe. Son successeur connaît déjà bien l’écosystème Orange. Depuis avril 2023, il occupait le poste de responsable produits et marketing chez Orange Business, où il supervisait notamment la stratégie des services ainsi que les projets liés à la donnée et à l’intelligence artificielle.

Avant cela, il a passé plusieurs années chez Amazon Web Services, où il a dirigé les activités liées aux services cloud pour l’Europe, l’Afrique et le Moyen-Orient. Entre 2008 et 2019, il a également occupé différents postes internationaux chez Vodafone, avec des responsabilités autour du grand public, du lancement de la 4G en Europe, puis des sujets liés au cloud, à l’IoT et à la stratégie réseau. Son parcours présente aussi un clin d’œil particulier : il avait commencé sa carrière chez l’ancêtre d’Orange, Orange, dès 2005, dans les équipes recherche et innovation.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox