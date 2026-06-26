Le saviez-vous : Free offre tout le temps une option méconnue aux familles d’abonnés Freebox et Free Mobile

L’opérateur propose un contrôle parental gratuit baptisé Safe Family, qui permet d’encadrer les enfants sur leurs smartphones, tablettes et ordinateurs.

C’est une fonctionnalité dont beaucoup d’abonnés ignorent l’existence. Tous les clients Freebox et Free Mobile peuvent bénéficier gratuitement d’une solution complète de contrôle parental développée par McAfee. Pour les familles qui recherchent uniquement un contrôle parental efficace, l’option gratuite constitue donc une solution particulièrement intéressante, sans abonnement supplémentaire.

Disponible sur simple demande, elle permet aux parents de mieux accompagner les usages numériques de leurs enfants, que ce soit à la maison ou en déplacement. L’option est accessible depuis l’Espace Abonné Freebox ou Free Mobile. En revanche, lorsque le forfait mobile est rattaché à un abonnement Freebox, l’activation s’effectue uniquement depuis l’Espace Abonné Freebox. Une fois activée, Free envoie un e-mail contenant un code d’activation ainsi que les liens permettant de télécharger l’application McAfee sur les appareils Android, iPhone, iPad et PC Windows.

Un contrôle parental plutô complet

Contrairement à l’outil intégré à Freebox OS, principalement destiné à gérer les horaires d’accès à Internet sur le réseau domestique, cette solution fonctionne directement sur les appareils des enfants et les accompagne partout.

Les parents peuvent notamment :

filtrer les contenus et sites inappropriés ;

suivre l’activité numérique (navigation, applications utilisées, historique) ;

définir des limites de temps d’écran adaptées à l’âge ;

autoriser ou bloquer certaines applications ;

localiser les appareils compatibles ;

gérer l’ensemble des réglages depuis une interface dédiée.

L’objectif est de proposer un environnement numérique plus sécurisé tout en laissant aux parents la possibilité d’adapter les règles en fonction de l’âge de leurs enfants. Cette solution est incluse sans frais avec tous les abonnements Freebox et les forfaits Free Mobile. En revanche, elle ne peut pas être utilisée en même temps que l’offre payante McAfee Sécurité proposée par Free. Cette dernière intègre déjà des fonctionnalités de contrôle parental en plus de protections antivirus et de sécurité plus avancées.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox