Free confirme un bug critique sur certaines Freebox Pop : des redémarrages en boucle causés par “un crash WiFi”

Des abonnés Freebox Pop semblent confrontés depuis plusieurs semaines à des pertes de connexion suivies de redémarrages répétés de leur Server. Sur le bugtracker officiel, Free reconnaît l’existence d’un problème lié au Wi-Fi et travaille sur un correctif avec le fabricant de la puce concernée.

Des redémarrages intempestifs, des pertes de connexion fibre à répétition et une Freebox Pop parfois inutilisable pendant plusieurs heures : c’est le problème signalé par un abonné sur le bugtracker officiel de Free. Selon son témoignage, sa Freebox Pop V8 (révision R1) perd aléatoirement la connexion FTTH avant de se reconnecter, parfois plusieurs fois d’affilée. le SAV de l’opérateur lui aurait indiqué que ces coupures sont provoquées par un kernel panic, autrement dit un plantage critique du système d’exploitation de la box. Pensant dans un premier temps que le problème pouvait provenir de ses équipements, l’abonné a débranché toutes les machines connectées à la Freebox. Sans succès : les redémarrages continuent.

Free identifie un crash du WiFi

La réponse de Thibaut, développeur Freebox, est sans ambiguïté sur le bugtracker. Le problème ne vient pas des appareils Ethernet connectés à la box mais du module WiFi : « C’est un crash WiFi, vos appareils en ethernet n’y sont pour rien. On travaille sur un correctif avec le fabricant du chip. » En attendant une solution logicielle, Free reconnaît qu’il n’existe qu’un seul moyen de stopper ces plantages : « Le seul moyen d’arrêter les crashs est de désactiver le Wifi (ce qui est un gros problème, je vous l’accorde). » Le développeur a alors précisé également qu’une nouvelle Freebox a été envoyée à l’abonné.

Un échange de matériel qui ne résout pas le problème

Quelques jours plus tard, l’utilisateur indique avoir reçu une nouvelle Freebox Pop… de la même révision matérielle (R1). Selon lui, les redémarrages sont même devenus plus fréquents. Il demande alors s’il est possible de revenir à un ancien firmware, notamment après avoir constaté que les dysfonctionnements semblent être apparus mi-mai depuis les versions 4.10.2 ou 4.11.1.

L’équipe Free lui répond qu’un retour vers une ancienne version logicielle n’est pas possible. Dans son dernier message, l’abonné explique avoir observé un comportement étonnant : après avoir laissé sa Freebox éteinte pendant une dizaine d’heures, celle-ci a fonctionné normalement durant près de douze heures avant que les redémarrages ne reprennent toutes les quinze minutes. À ce stade, Free n’a communiqué aucune date de déploiement d’une mise à jour corrective. Et il est difficile de savoir le nombre d’abonnés touchés.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox