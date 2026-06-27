27/06
Totalement fibrés : beau cadeau pour des abonnés Freebox, de 1ères chaînes fast Canal+ chez Free, etc…
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Nouveau numéro de Totalement Fibrés avec un nouveau bon plan pour les abonnés Freebox Pop avec le pack Famille by Canal + Eurosport 1 offert pendant 12 mois de plus. Vous retrouverez également tous vos rendez-vous habituels : le up and down avec la 5G Broadcast et une nouvelle hausse de tarif chez Bouygues Telecom, sans oublier le chiffre de la semaine !