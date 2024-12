Les nouveautés de la semaine chez Free : les abonnés Freebox sont gâtés, plusieurs annonces qui font plaisir etc…

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Nouveautés Free

Free nous a annoncé avoir signé un nouvel accord de distribution avec Disney, les chaînes National Geographic et Disney Channel seront incluses dès le 1er janvier 2025 pour tous les abonnés Freebox. La chaîne Disney Channel+1 sera aussi intégré dans le bouquet basic. Plus d’infos…

Les abonnés Freebox Pop vont bénéficier à nouveau de 3 mois offerts à Disney+. Plus d’infos…

La nouvelle box 5G de Free est bel et bien compatible avec la 5G SA, mais pour l’instant, les abonnés n’y ont pas droit. Plus d’infos…

Free offre un joli cadeau de Noël à certains abonnés : une baisse de prix de leur abonnement Freebox durant 6 mois. Plus d’infos…

Free offre tout le bouquet Famille by Canal durant 1 an à des abonnés, et cette fois c’est automatique. Plus d’infos…

L’abonnement à Filmo est disponible à 1€/mois pendant 2 mois au lieu de 6,99€ sur les Freebox. Plus d’infos…

Free annonce étoffer son catalogue de films en tout genre dans Oqee Ciné, inclus pour tous ses abonnés (Super-Vilains : La Ligue des anti-héros, Michael Jackson : This Is It, Alpha, Les Misérables, La Cage aux folles 3, Flynn Carson et le Trésor du Roi Salomon, Le Dragon des mers, Le Siffleur). Plus d’infos…

Abonnés Freebox et Prime : 5 nouveaux jeux PC inclus à récupérer.(Christmas Fables : The Magic Snowflake, Predator: Hunting Grounds, Aces of the Luftwaffe – Squadron, Simulakros, Nine Witches – Family Disruption.) Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

Free Mobile lance le paiement en 4 fois sans frais pour ses abonnés 2G afin de les inciter à changer de mobile. Plus d’infos…

Annonces de la semaine

Freebox Ultra Edition Limitée : Free annonce des “stocks épuisés” pour tout le monde. Plus d’infos…

Free n’a pas eu le choix, la diffusion des chaînes de TF1 était conditionnée au blocage du zapping des pubs pour les abonnés Freebox. Plus d’infos…

Le catalogue de chaînes disponibles sur Oqee pour les abonnés Free Mobile ne peut pas être enrichi par des options payantes. Plus d’infos…

Free lance le NPVR sur la Freebox Révolution : à quoi cela sert, comment utiliser cette nouvelle fonctionnalité ? Plus d’infos…

