Free annonce un nouveau cadeau de Noël avec les 50 chaînes de TV by Canal offertes pendant 1 an

Après l’annonce d’une remise sur le tarif des Freebox Pop, Free offre tout le bouquet Famille by Canal durant 1 an !

Free envoie actuellement des mails à ses abonnés Freebox pour leur annoncer un joli cadeau de Noël : tout le bouquet Famille by Canal offert pendant 12 mois. Durant un an, les abonnés qui ne disposent pas déjà de TV by Canal dans leur offre pourront ainsi profiter gratuitement d’une cinquantaine de chaînes sur toutes les thématiques, telles que Planète+, Polar+, Série Club, Téva, Paris Première, Ushuaïa TV, Comédie+, etc.

Cette offre s’adresse principalement aux abonnés Freebox Pop, qui n’inclut pas Famille by Canal dans son forfait. Il est également possible qu’elle s’adresse aux abonnés Freebox Mini 4K, qui ne bénéficient pas non plus de TV by Canal, mais nous n’avons pour le moment aucune confirmation à ce sujet.

À noter que, contrairement aux précédentes offres que Free a proposées concernant Famille by Canal, aucune manipulation n’est nécessaire cette fois-ci. Les chaînes sont directement accessibles gratuitement via Freebox TV, que ce soit depuis la Freebox ou l’application OQee.

Voici le mail envoyé par Free :

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox