“Besoin de plus avec votre Forfait 2€ ?”, Free Mobile envoie un mail à des abonnés pour les inciter à booster leur offre

L’opérateur propose par mail à des abonnés 2@ de souscrire directement à son Booster 20 Go.

A défaut d’offrir un cadeau de Noêl à ses abonnés 2€, Free Mobile démarche actuellement certains d’entre eux par mail afin de leur rappeler l’existence de son Booster 20 Go à 4,99€/mois. “Besoin de plus avec votre Forfait 2€ ? Avec l’option Booster, profitez des appels illimités au lieu de 2h/mois et de 20 Go/mois d’Internet au lieu de 50 Mo en France métropolitaine”, indique l’opérateur. Pour y souscrire, il suffit de se rendre sur l’Espace Abonné dans la rubrique “Gérer mes options”, puis de cliquer sur l’option Booster sans engagement.

L’opérateur facturera en plus 10€ de frais de souscription. Au final, le forfait reviendra à 6,99€/mois avec 20 Go, ou 4,99€/mois pour les abonnés Freebox en activant leur avantage. Un autre booster est également proposé incluant cette fois 3 Go au prix de 0,99€/mois.

