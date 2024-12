DAZN lance une nouvelle fonctionnalité attendue pour les abonnés Canal+

Une nouvelle expérience utilisateur est désormais proposée aux abonnés Canal+ grâce à l’authentification unique sur l’application de DAZN. De quoi accéder aux espaces ou événements Pay-per-View de la plateforme.

Les abonnés Canal+ en France disposant de l’option DAZN Unlimited bénéficient désormais d’une intégration simplifiée grâce à l’authentification unique. Cette nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs de se connecter aux services DAZN directement via leurs identifiants Canal+, depuis l’application ou la version web de DAZN, et ce, sur leurs appareils habituels.

Les abonnés peuvent accéder à l’intégralité des contenus sportifs de DAZN, ainsi qu’à des fonctionnalités inédites, telles que les FanZones, des espaces interactifs pour échanger avec d’autres passionnés ou encore les événements en Pay-per-View, comme le très attendu combat « Fury vs. Usyk 2 », diffusé en direct le 21 décembre. Cette authentification unique, disponible depuis le 13 décembre 2024, vise ainsi à améliorer l’expérience client en “permettant aux abonnés Canal+ de découvrir des facettes exclusives à l’application DAZN, l’option de connexion unique renforce l’accessibilité aux contenus et la flexibilité d’usage. Les passionnés de sport peuvent ainsi naviguer plus facilement entre les deux plateformes et bénéficier de la continuité de leur abonnement à l’option DAZN Unlimited via Canal+ sur la plateforme DAZN”, annonce un communiqué.

