Clin d’oeil : quand Free se moque de SFR qui “croit avoir inventé le rouge”

“Ce n’est pas un hasard si les couleurs de Noël sont celles de SFR”, la nouvelle pub de Noël de SFR attise quelques critiques.

A l’approche de Noël, les opérateurs télécoms dégainent leur clip publicitaire aux couleurs de la magie des fêtes. Si Free (Reef) a fait le choix d’une Mère Noël pas très sympa voire même sarcastique, SFR a a opté pour une approche plus osée, ou plutôt dépourvue d’humilité. Dans sa publicité, l’opérateur au carré rouge présente des enfants qui ne sont pas dupes. Plusieurs Père Noël se succèdent devant eux, seul hic, leur costume n’arbore pas la couleur emblématique de notre cher “Santa Claus”. Finalement, la seule et véritable version rouge leur redonnera le sourire. Et SFR de conclure : “Ce n’est pas un hasard si les couleurs de Noël sont celles de SFR”.

En réaction, plusieurs internautes se sont fendus de commentaires moqueurs comme par exemple : “ils devraient faire attention à leurs comptes aussi, il est de la même couleur”, “ça va les chevilles ?”, ou encore “bien essayé de vous l’approprier! Mais le rouge c’est d’origine Coca Cola”.

Sur ce dernier point, Free semble d’accord. Comme souvent, l’opérateur de Xavier Niel ne manque pas de réagir quand on lui tend une perche : “Pas SFR qui croit avoir inventé le rouge”, a lancé le CM de Free.

Pas SFR qui croit avoir inventé le rouge. https://t.co/6Yp9azfoXk — Free (@free) December 18, 2024

