Free annonce étoffer son catalogue de films en tout genre dans Oqee Ciné, inclus pour tous ses abonnés

De l’aventure, des comédies mais aussi de l’animation et du fantastique, la plateforme AVOD de Free intègre 8 nouveaux films, accessibles en illimité pour les abonnés.

La plateforme de streaming Oqee Ciné, lancée en mars 2023, continue de se développer notamment grâce à un catalogue diversifié de films et de séries gratuitement, financé par la publicité (modèle AVOD, pour “Advertising Video On Demand”). S’il compte aujourd’hui plus de 600 films et séries, le serice intègre des nouveautés toutes les semaine. Après avoir ajouté une sélection de contenus dédiés à la magie de Noël, l’opérateur intègre désormais 8 nouveaux films dont un documentaire.

Super-Vilains : La Ligue des anti-héros (animation) Michael Jackson : This Is It (documentaire) Alpha (aventure) Les Misérables La Cage aux folles 3 (comédie) Flynn Carson et le Trésor du Roi Salomon (aventure) Le Dragon des mers (fantastique) Le Siffleur (comédie)

Oqee Ciné est disponible en exclusivité pour les abonnés de Free, Freebox ou Free Mobile ( forfait 350 Go/illimité, Série Free, Veepee). La plateforme est notamment à retrouver dans l’application TV de Free Oqee elle-même accessible sur de nombreux supports comme les mobiles, Apple TV, Android TV, TV connectées, Fire Stick, le web. Oqee Ciné dispose aussi d’un accès direct sur les players des Freebox même ceux dépourvus d’Oqee comme le player de Devialet ou celui de la Freebox Révolution.

