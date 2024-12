Une 3ème chaîne de Disney sera incluse dès le 1er janvier pour tous les abonnés Freebox

Free nous a informé que Disney Channel+1 continuera aussi l’aventure sur les Freebox et sera elle aussi incluse.

Une nouvelle idylle plus que bienvenue en cette fin d’année. Ce vendredi 20 décembre, Free nous a annoncé avoir signé un accord avec Disney pour ajouter 2 nouvelles chaînes dans son bouquet basic, Disney Channel et National Geographic qui seront incluses à partir du 1er janvier 2025 dans toutes ses offres Freebox (Freebox TV et OQEE) et box 5G.

Et ce ne sera pas tout, puisque la chaîne Disney Channel+1 sera également intégrée dans le bouquet basic des Freebox à compter de cette même date, nous confie l’opérateur. De leur côté, Nat Geo Wild et Disney Junior seront arrêtées comme prévu. Leurs contenus seront à retrouver sur la plateforme Disney+. Disney Channel+1 permet de retrouver avec une heure de décalage les programmes phares de la chaîne jeunesse Disney Channel.

