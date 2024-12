Free Mobile lance le paiement en 4 fois sans frais pour ses abonnés 2G afin de les inciter à changer de mobile

Des abonnés 2G Free Mobile reçoivent actuellement un mail de leur opérateur pour les pousser à passer à un nouveau téléphone compatible 4G, avec une offre spéciale.

“On a le smartphone qu’il vous faut…” annonce l’opérateur dans un mail envoyé à certains abonnés utilisant encore des mobiles 2G. Alors que l’extinction du réseau est prévue à partir de fin 2025 chez Orange et 2026 pour les concurrents, les téléphones uniquement compatibles avec cette technologie sont de plus en plus obsolètes. Free cherche donc à faire basculer ses abonnés utilisant un téléphone exclusivement compatible 2G vers un autre modèle, plus récent et compatible avec la 4G qui, elle, n’est pas près de s’éteindre.

Pour cela, le courriel de l’opérateur indique plusieurs modèles pouvant correspondre aux besoins de son abonné, notamment en termes de prix, en mettant en avant des feature phones compatibles 4G récemment lancés comme le Nokia 225 ou encore le Doro Leva 30. Mais ce n’est pas tout. Conscient que les personnes étant restées avec un mobile aussi ancien peuvent aussi disposer d’un budget limité, l’opérateur propose ainsi un paiement en 4 fois sans frais sur les modèles présentés dans son email.

Et ces offres sont réservées aux clients concernés, puisqu’elles ne sont pas accessibles lorsque l’on se rend sur la page web du téléphone, y compris avec des identifiants Free Mobile. En effet, l’opérateur invite ses abonnés à se rendre directement en boutique pour bénéficier de cette solution, qui permet ainsi de changer de téléphone sans se ruiner.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox