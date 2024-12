Free lance le NPVR sur la Freebox Révolution : à quoi cela sert, comment utiliser cette nouvelle fonctionnalité ?

L’opérateur de Xavier Niel a lancé une fonctionnalité très attendue sur le player de la Freebox Révolution : le NPVR. De quoi s’agit-il et comment en profiter, on vous dit tout dans ce tutoriel ?

Depuis sa création, le player Freebox Révolution permet de stocker les enregistrements TV sur un disque dur intégré. Cependant, ces enregistrements sont plus difficilement accessibles depuis d’autres supports, à moins de configurer un accès distant, ce qui n’est pas le plus simple. Une nouvelle fonctionnalité, réclamée de longue date, et intégrée en novembre dernier par Free à son player emblématique, permet justement de régler cela.

Qu’est ce que le NPVR ?

En effet, le NPVR (Network Personal Video Recorder) n’est autre qu’un espace personnel d’enregistrement non physique dans le cloud ou nuage, mis à disposition des abonnés. “Cela permettra par exemple de faire le lien avec les enregistrements réalisés sur Oqee pour les consulter sur le player Révolution”, explicitait un développeur Free alors qu’il planchait sur le sujet. En somme, vous pouvez depuis peu choisir d’enregistrer vos programmes sur votre disque dur ou, si vous le souhaitez, sur le cloud et ainsi y accéder avec Oqee.

Si vous souhaitez en profiter, assurez-vous pour cela que votre player tourne bien sous la version 1.3.42 ou une plus récente. Si ce n’est pas le cas, redémarrez l’appareil.

Comment choisir Oqee comme support d’enregistrement sur Freebox Révolution

Si vous désirez que vos enregistrements soient accessibles depuis n’importe quel support Oqee (mobile, tablette, smart TV, navigateur…), il vous faut vous rendre dans la rubrique “Enregistrement”. Vous pourrez ainsi vous voir proposer un choix directement entre le disque dur de votre box et Oqee.

Choisissez donc Oqee et vous vous verrez proposer une section “En savoir plus” pour connaître les limites d’enregistrements en Cloud selon votre offre.

Les abonnés Freebox Ultra disposent de 320h, les abonnés Freebox Pop et Delta de 100h et les abonnés Freebox Révolution de 40h (10h pour abonnés One, Crystal et mini 4K).

Vous pouvez à tout moment changer de support d’enregistrement en vous rendant dans les paramètres de votre Freebox, section “Application” puis “Mes enregistrements”. Il vous est alors proposé de changer le support.

Les enregistrements d’Oqee disponibles sur Freebox Révolution

Suite à cette même mise à jour, il est également désormais possible de visionner les enregistrements réalisés depuis d’autres supports via Oqee directement sur votre player. Vous les retrouverez dans la liste de vos enregistrements avec une mention indiquant la provenance du programme : disque dur ou Oqee. Aucune autre manipulation n’est nécessaire.

Il vous faut cependant bien sûr avoir réalisé l’enregistrement auparavant en étant connecté à Oqee via le compte lié à votre offre Freebox.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox