L’ARCEP fait le bilan du “new deal” mobile : les opérateurs ont joué le jeu et les abonnés bénéficient d’une meilleure couverture

Le gendarme des télécoms vient de publier un bilan du déploiement mobile et en particulier du new deal mobile. Et celui-ci est bon puisqu’il a permis de “forcer” les opérateurs à améliorer leur couverture.

En 2018, l’Arcep et le Gouvernement annonçaient un accord historique avec les opérateurs téléphoniques pour améliorer la couverture mobile en France. Ce plan ambitieux, baptisé New Deal mobile, vise à offrir à tous les Français une meilleure qualité de réseau, même dans les zones rurales et les petites communes. Voici les grandes avancées à retenir.

Une couverture 4G presque totale

Les zones blanches centres-bourgs, ces endroits où le réseau était historiquement absent, ont vu une évolution majeure. Au 30 septembre 2024, 99,4 % des sites identifiés comme prioritaires en juillet 2018 sont désormais équipés en 4G. Cela signifie que presque toutes les petites communes de France peuvent aujourd’hui accéder à un réseau rapide et fiable. Pour vérifier la couverture dans votre commune, rendez-vous sur Mon Réseau Mobile, un outil en ligne gratuit qui permet de visualiser les cartes de couverture en temps réel.

La 4G fixe offre aussi une solution dans les zones rurales où la fibre optique n’est pas encore disponible. Elle permet un accès à Internet haut débit, en attendant un déploiement complet de la fibre. De plus, les axes routiers et ferroviaires voient leur couverture améliorée, garantissant une meilleure qualité de réseau pour les déplacements.

Free en première place sur le critère de la “bonne couverture” mobile

Enfin, le New Deal mobile introduit la notion de « bonne couverture », un standard plus exigeant que la couverture limitée. Cela signifie que les utilisateurs peuvent passer des appels ou envoyer des SMS même à l’intérieur des bâtiments dans la plupart des cas. Les opérateurs doivent également assurer une transparence totale en publiant la liste des sites mobiles en panne ou en maintenance.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox