Abonnés Free Mobile, SFR et Bouygues Telecom : le RCS entre iPhone et Android ne sera pas chiffré de sitôt

Si le RCS arrive progressivement sur les iPhone en France, il reste encore du travail pour une sécurisation des échanges entre iOS et Android.

Depuis la semaine dernière, le RCS est supporté par Free Mobile, SFR et Bouygues Telecom sur iPhone. Orange pour sa part entend le lancer à partir de 2025. Cette norme de communication remplace le SMS et a plusieurs avantages, notamment la possibilité de chiffrer de bout en bout les échanges. Cependant, Google et Apple doivent encore mettre en place des mesures pour permettre ce chiffrement lorsque les utilisateurs d’iPhone et de smartphone Android échangent.

La GSMA, en charge du protocole RCS, indique en effet que le travail “progresse bien” en ce sens. Cependant, le délai semble assez long puisqu’elle explique être impatiente “d’informer le marché dans les mois à venir“. Si vous cherchez des échanges sécurisés et chiffrés avec un utilisateur Android (ou iPhone si vous avez un smartphone avec l’OS de Google), il peut être intéressant de se tourner pour l’instant vers des applications proposant le chiffrement de bout en bout comme WhatsApp ou Signal.

Source : CNBC

