Canal+ annonce à ses abonnés une augmentation soudaine du prix de leur abonnement

De nombreux clients Canal+ se voient avertis d’une hausse de tarif de deux euros par mois sur leurs offres.

Deux euros de plus, sans enrichissement annoncé par la filiale de Vivendi. De nombreux clients Canal reçoivent en ce moment un mail de la part du groupe pour leur annoncer une hausse de tarif de 2€ à partir du mois de janvier prochain.

Les offres concernées sont assez variées, allant des ventes privées à petit prix (19.99€) aux offres 4 écrans atteignant parfois les 79.99€/mois. Le groupe Canal n’explicite pas les raisons de cette hausse, affirmant simplement qu’elle permet de “continuer de vous faire profiter de la meilleure expérience” possible.

Les raisons derrière cette hausse peuvent être multiples. On note par exemple que la plupart des offres concernées comprennent un abonnement à une plateforme de SVOD et ce type d’offres avaient été épargnées lors d’une précédente hausse de tarif en 2022, suite à l’ajustement du taux de TVA auquel est assujetti Canal (passage de 10 à 20%). Le timing paraît cependant étrange : les offres Canal+ vont en effet perdre les chaînes et contenus Disney ainsi que le Pass Press, difficile alors pour les abonnés concernés de comprendre ce qui justifie les deux euros supplémentaires sur leur facture.

