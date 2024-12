Free lance “11 films incontournables à découvrir en famille” pour Noël sur Oqee Ciné

Que vous soyez nostalgiques des classiques comme Tintin ou avide de nouvelles histoires magiques de Noël, il y en a pour tous les goûts sur Oqee Ciné qui célèbre la magie des fêtes cette semaine.

En cette fin d’année, OQEE Ciné, la plateforme AVOD de Free incluse pour les abonnés Freebox et Free Mobile (5G, Série Free et Veepee), dévoile une programmation spéciale qui promet de réchauffer les cœurs et d’égayer les soirées d’hiver. Au menu : des grands classiques pour les nostalgiques, des contes enchanteurs pour les amoureux de Noël, et des aventures magiques pour toute la famille.

Les grands classiques : les aventures de Tintin

Les passionnés de l’univers du célèbre reporter belge seront ravis de redécouvrir deux chefs-d’œuvre intemporels :

Tintin et le Mystère de la Toison d’Or : Une chasse au trésor palpitante aux côtés de Tintin et du Capitaine Haddock, dans des décors exotiques et pleins de mystères.

: Une chasse au trésor palpitante aux côtés de Tintin et du Capitaine Haddock, dans des décors exotiques et pleins de mystères. Tintin et les Oranges Bleues : Une enquête captivante qui mène notre héros sur les traces d’étranges agrumes, entre suspense et découvertes.

Les films de Noël : magie et traditions

Noël prend vie sur OQEE Ciné avec des histoires riches en émotions et en féerie, parfaites pour célébrer l’esprit des fêtes :

Le Noël Magique de Jill et Joy : Une aventure émouvante où l’esprit de Noël se manifeste sous des formes inattendues.

: Une aventure émouvante où l’esprit de Noël se manifeste sous des formes inattendues. L’Aventure Magique de Noël : Un voyage féerique qui plonge les spectateurs au cœur de la magie des fêtes.

: Un voyage féerique qui plonge les spectateurs au cœur de la magie des fêtes. Noël à l’Anglaise : Une comédie chaleureuse qui explore les traditions britanniques avec humour et tendresse.

: Une comédie chaleureuse qui explore les traditions britanniques avec humour et tendresse. Mon Chat, l’Elfe Malicieux et Moi : Une histoire originale où la magie de Noël se mêle à la vie quotidienne, même pour les amoureux des animaux.

Les frissons de l’hiver sont sublimés par des récits d’exploration et d’émerveillement, parfaits pour petits et grands :

La Jeune Fille et les Loups : Un récit touchant sur le lien entre l’homme et la nature, dans un cadre sauvage et majestueux.

: Un récit touchant sur le lien entre l’homme et la nature, dans un cadre sauvage et majestueux. Pizou l’Ours Blanc : La Traversée de la Banquise : Une aventure polaire captivante qui émerveillera les plus jeunes.

: Une aventure polaire captivante qui émerveillera les plus jeunes. Opération Pingouins : Une comédie hilarante et glacée, pleine de rebondissements.

: Une comédie hilarante et glacée, pleine de rebondissements. Les 3 Rois Mages : Une réinterprétation originale de l’une des plus célèbres histoires de Noël.

Oqee Ciné pense aussi aux tout-petits avec des contes doux et magiques avec “Dans la Forêt Enchantée de Oukybouky “, une aventure pleine de poésie et d’enseignements au cœur d’une forêt merveilleuse, idéale pour éveiller les plus jeunes à la beauté de la nature.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox