Oqee lance une “promo flash Noël” pour les abonnés Freebox, 1000 films à 1€ pendant 2 mois sur Filmo

L’abonnement à Filmo est disponible à 1€/mois pendant 2 mois au lieu de 6,99€ sur Oqee.

Bonne nouvelle pour les abonnés Freebox cinéphiles ! Oqee, l’application TV de Free disponible sur de nombreux supports et notamment sur le Player TV Free 4K des Freebox Pop, Ultra et certaines Delta , annonce une offre pour les fêtes sur la plateforme Filmo. Pendant deux mois, accédez à un catalogue de plus de 1000 films, des exclusivités, le tout sans publicité, sans algorithme et surtout sans engagement, pour seulement 1€ par mois.

Au delà des 2 mois de promotion, l’offre passera 6,99€/mois sauf si résiliation à l’issue de cette période. L’offre est disponible pour tout nouvel abonnement à cette plateforme de streaming d’ici le 9 janvier prochain. Sur Oqee by Free, Filmo avec abonnement est accessible dans la rubrique VOD.

Offre spéciale fêtes sur @filmotv 🎥 Profitez de plus de 1000 films, des exclusivités, sans publicité, sans algorithme, sans engagement à 1€ par mois pendant 2 mois Ça en fait du popcorn à acheter 🍿 pic.twitter.com/kte1B2Zd2d — OQEE by Free (@OQEEbyFree) December 19, 2024

