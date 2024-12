Abonnés Freebox et Prime : 5 nouveaux jeux PC inclus à récupérer

Pour le début des vacances scolaires ou pour occuper vos journées moroses, plusieurs nouveaux jeux sont proposés par Prime Gaming.

Comme chaque semaine, Amazon étoffe son catalogue de jeux proposé gratuitement dans son abonnement Prime. Depuis ce vendredi, 5 titres ont été ajoutés à la sélection disponible sur sa plateforme Prime Gaming. Un sacré cadeau pour les fêtes de fin d’année. Vous pouvez les récupérer gratuitement pendant au moins 33 jours, et y jouer quand vous voudrez, même après cette période.

A l’approche des fêtes, et si vous sauviez Noël dans Christmas Fables : The Magic Snowflake ? La fabrique de jouets du Père Noël est surchargée pendant les fêtes (cela se produit chaque année, habituez-vous). Pour ne pas laisser tomber ses collègues, l’un des elfes a refusé de prendre un congé maladie (les elfes s’enrhument, imaginez), et voilà qu’un enfant de 10 ans se promène dans les rues de la ville avec un artefact très (très !) dangereux dans ses petites mains. Explorez les coins et recoins enchanteurs de l’usine de jouets animée du Père Noël en recherchant des objets cachés et en recueillant des indices essentiels. Votre œil aiguisé sera votre plus grand atout pour reconstituer le puzzle qui consiste à sauver Noël. Cherchez de nouveaux objets, résolvez des énigmes confuses, trouvez des réponses et ouvrez des boîtes et des coffres mystères. Tout cela vous aidera à avancer dans le scénario et même à débloquer de nouveaux sentiers de Noël. Soyez à l’affût !



Ce jeu est disponible via la plateforme Legacy Games. Il vous suffit de télécharger le launcher depuis le site de la plateforme et de vous créer un compte. Une fois ce dernier installé, récupérez le jeu depuis la page Prime Gaming dédiée. Un code vous est alors indiqué, il vous suffit de le copier-coller sur cette page en vous connectant à votre compte. Une fois cela fait, vous pourrez jouer au jeu directement depuis le launcher.

Pour une toute autre ambiance, Predator: Hunting Grounds est un jeu de tir multijoueur asymétrique immersif qui se déroule dans les jungles reculées du monde, où le prédateur traque les proies les plus difficiles. Incarnez un membre d’une escouade d’élite composée de 4 membres et terminez des opérations paramilitaires avant que le prédateur ne vous trouve. Ou incarnez le prédateur et chassez les proies les plus dignes, en choisissant parmi votre vaste gamme de technologies extraterrestres mortelles pour collecter vos trophées, un par un.



Pour y accéder, il faudra se créer un compte sur l’Epic Game Store et télécharger le launcher. Une fois cette étape remplie, rendez-vous sur votre page Prime Gaming et cliquez sur le jeu puis activer. Il faudra ensuite associer votre compte Epic à votre compte Amazon, en suivant toutes les démarches inscrites à l’écran.

Aces of the Luftwaffe – Squadron est un jeu de shoot ’em up à défilement vertical bourré d’action et doté d’une histoire fascinante et entièrement doublée. Esquivez les balles, récupérez de puissants bonus et utilisez à bon escient vos capacités spéciales pour vaincre vos ennemis. Deux campagnes avec 50 niveaux au total, des vagues d’ennemis mortels et beaucoup de combats de boss épiques. Êtes-vous à la hauteur de la tâche ?



Entrez dans un monde futuriste aux robots et IA avancés avec Simulakros, un jeu de tir intense à la 3e personne aux aspects rogue-lite. La CORP cherche à créer l’arme absolue : l’Unité Simulakros. C’est à vous et à un hacker mystérieux de contrecarrer leur projet en retournant leurs androïdes meurtriers contre eux. Pourrez-vous faire tomber la plus grande entreprise du monde ?



Une aventure étrange vous attend dans Nine Witches – Family Disruption. En octobre 1944, il se passe quelque chose d’étrange à Sundäe, une ville norvégienne rustique où une mystérieuse lune noire plane dans le ciel, suscitant l’incertitude chez ses habitants. Alors que la Seconde Guerre mondiale se poursuit, l’Okkulte-55, une division secrète du Troisième Reich, arrive à Sundäe pour déclencher une ancienne malédiction, dans un acte désespéré visant à changer le cours de la guerre. Alexei Krakovitz, un professeur tétraplégique de sciences occultes, et Akiro Kagasawa, son fidèle assistant, sont envoyés en Norvège dans le cadre d’une mission secrète afin de percer le mystère et de sauver le monde des griffes de l’Okkulte-55. Le jeu a déjà été offert en mai dernier, vous pouvez donc déjà l’avoir dans votre bibliothèque.



Pour y accéder, il faudra télécharger Amazon Games, disponible en cliquant sur ce lien, il suffit ensuite de vous connecter avec vos identifiants Amazon Prime. Vous retrouverez ainsi, sur une même interface, vos jeux gratuits à récupérer et la possibilité de les installer.

Il faudra ensuite cliquer sur “installer” et une fois la procédure terminée, vous pouvez jouer à votre jeu. Pour rappel, Prime Gaming est inclus pour les abonnés Freebox Delta et Ultra et disponible en option pour tous les autres abonnés avec l’abonnement Amazon Prime pour 6.99€/mois.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox