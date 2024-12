Free annonce une nouvelle promotion sur Famille by Canal + Eurosport pour les nouveaux abonnés Freebox Pop

Dès le début de l’année 2025, les nouveaux abonnés Freebox Pop auront droit à 6 mois offerts sur Famille by Canal et Eurosport.

Dans le cadre de son nouvel accord signé avec Warner Bros Discovery, Free permet à ses abonnés de continuer d’accéder à Eurosport 1 directement sur les Freebox. En marge de cette annonce, l’opérateur affirme par ailleurs que, dès janvier 2025, les nouveaux abonnés Freebox Pop bénéficieront ainsi de l’offre Famille by Canal et de la chaîne Eurosport 1 offerts pendant 6 mois.

L’accès à cette offre promotionnelle sera sur demande, probablement depuis l’espace abonné Freebox, mais la souscription sera arrêtée automatiquement à la fin de la période de gratuité, explique Free. L’offre Famille by Canal est très variée et permet l’accès à plus de 40 chaînes TV d’exception pour les petits et les grands comme Gulli Max, Comédie+, Télétoon+, Paris Première, Polar+, Ushuaïa TV…

Quant à Eurosport 1, la chaîne permet de suivre les moments forts du tennis avec l’Open d’Australie, L’US Open, mais aussi les 3 plus grandes compétitions cyclistes (Tour de France, d’Italie et d’Espagne) ainsi que le meilleur des sports blancs, avec les Championnats du Monde de Ski Alpin et de Ski Nordique.

