Après ses caractéristiques et son design, l’interface de la nouvelle Bbox et le nouveau répéteur WiFi 7 de Bouygues Telecom fuitent sur le net

Alors qu’elle devrait être présentée le 16 janvier prochain, la prochaine Bbox compatible WiFi 7 continue d’être dévoilée en avance.

Bouygues Telecom a teasé son lancement, puis invité la presse à un évènement le 16 janvier, mais un des clients ayant reçu la box en avance continue de dévoiler des choses méconnues sur la future Bbox WiFi 7 de l’opérateur. Si l’on connaît déjà une grande partie de ses caractéristiques techniques, ce nouvel arrivage d’informations fournies à Tiino dévoile deux aspects importants : l’interface de gestion et surtout l’existence d’un répéteur WiFi 7 chez par Bouygues Telecom.

On apprend également que ces deux équipements sont fabriqués par Sagem et seront compatibles avec le WiFi 7 tri-bandes (2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz). Ainsi, la nouvelle Bbox marchera bien sur les plates-bandes de la Freebox Ultra et Bouygues peut se targuer d’avoir un répéteur qui utilise pleinement le WiFi 7, quand celui de Free n’utilise que deux bandes fréquences.

Quant aux captures de l’interface de gestion du Server, on y retrouve plusieurs types de réglages assez utiles et classiques comme le contrôle d’accès, la gestion du WiFi invité, l’historique des appareils connectés… Mais aussi d’autres fonctionnalités pratiques comme un “Mode jeu” permettant d’optimiser les performances pour le gaming, une désactivation temporaire des réseaux 5 et 6 GHz pour permettre l’apparaige et la configuration nécessitant uniquement la bande 2.4 Ghz…

L’abonné ayant déjà reçu cette box possède une offre Ultym, soit la proposition la plus premium de Bouygues Telecom pour le grand public. Cependant, aucune information n’est connue sur un potentiel changement de l’offre lors de l’intégration de ce nouveau Server WiFi 7. Il faudra certainement attendre le 16 janvier prochain pour en savoir davantage.

