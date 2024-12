Bouygues lancera sa nouvelle box WiFi 7 le 16 janvier prochain, ce que l’on sait

L’opérateur envoie actuellement des invitations pour la présentation de sa “dernière innovation” le mois prochain. Au programme, une box dont les caractéristiques ont déjà été dévoilées.

Le suspense prendra fin le 16 janvier 2025 pour Bouygues Telecom, qui devrait présenter lors d’un évènement où la presse est conviée son tout nouveau serveur WiFi 7, teasé fin novembre par son directeur général Une box qui se placerait ainsi en concurrence directe avec la Freebox Ultra mais dont les informations ont déjà fuité, l’opérateur ayant fourni sa box à un abonné ayant demandé un changement d’équipement.

Cette box promet une connectivité ultra-rapide en embarquant le WiFi 7, Bouygues devient le deuxième opérateur en France à proposer cette nouvelle norme de WiFi après Free et sa Freebox Ultra, lancée en janvier 2024. Dotée d’un design en forme d’ovale noir, cette Bbox intègre un écran tactile, pour simplifier son utilisation et sa configuration. Il est ainsi possible de connecter un nouvel appareil grâce notamment à un QR-code à scanner.

Côté connectique, cette Bbox intègre un port fibre, trois ports Ethernet (deux à 1 Gbit/s et un à 10 Gbit/s pour les usages intensifs), un port USB, et un port téléphonique. Les abonnés ADSL n’y auront donc pas droit. Un bouton ON/OFF facilite la gestion de l’alimentation. Pensée pour une pose verticale, elle n’est pas conçue pour être placée à plat, optimisant ainsi l’aération et l’efficacité du signal. Elle serait proposée dans le cadre de l’offre Ultym de Bouygues Telecom, soit sa formule haut de gamme, comme l’est la Freebox Ultra chez son concurrent.

Mais l’opérateur pourrait ne pas se satisfaire du lancement d’un serveur. En effet, comme nous vous le rapportions au début du mois de novembre, l’opérateur prépare le lancement d’un nouveau player TV plutôt prometteur, deux fois plus puissant que la Freebox Pop.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox