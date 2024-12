Orange frappe très fort et signe avec Disney, les chaînes du géant américain deviennent incluses pour tous les abonnés et plus encore

Les chaînes Disney Channel et National Geographic vont survivre en France à travers les box d’Orange. Les films Disney seront également disponibles 4 mois après leur sortir en salles sur le service VOD d’Orange. L’opérateur historique dévoile un accord de distribution qui rassure avec le géant américain. A la suite du divorce entre Canal+ et Disney, Orange en profite et annonce contre attente ce 20 décembre, un accord de distribution avec The Walt Disney Company qui renforce l’accès aux contenus Disney en France et enrichit l’offre de divertissement pour les abonnés de la TV d’Orange. Ce partenariat permet aux clients TV d’Orange d’accéder pleinement aux contenus Disney à travers trois offres : Un accès inclus pour tous les clients TV aux chaines emblématiques de Disney : Disney Channel, la chaine de référence pour la jeunesse et National Geographic seront incluses dès le 2 janvier 2025 pour tous les clients TV d’Orange, depuis leur décodeur et l’application TV d’Orange sur smartphones et une large sélection de TV connectées.

: Disney Channel, la chaine de référence pour la jeunesse et National Geographic seront incluses dès le 2 janvier 2025 pour tous les clients TV d’Orange, depuis leur décodeur et l’application TV d’Orange sur smartphones et une large sélection de TV connectées. La possibilité de souscrire au service de streaming Disney + dans des conditions privilégiées. Les clients de l’offre Livebox Max d’Orange bénéficient de 5€ de remise à vie en souscrivant à Disney+, cette offre est déjà en place depuis octobre dernier. Les autres clients TV vont bénéficier d’une promotion avec le 1er mois offert pour découvrir le service Disney+. Les abonnés Orange continueront à pouvoir visionner les programmes de la plateforme sur leur décodeur.

