Orange dévoile un calendrier plus précis pour la fin de la 2G

L’opérateur historique coupera l’ancien réseau mobile en deux étapes. Comme prévu, cela démarrera fin 2025, pour être finalisé courant 2026.

Le projet est connu de longue date et a même suscité plusieurs interrogations, les opérateurs vont progressivement mettre fin aux réseaux 2G et 3G, devenus trop obsolètes et dont le spectre peut être réutilisé pour les générations plus modernes. Si Orange annonçait auparavant une extinction à partir de fin 2025, l’opérateur fait maintenant preuve de davantage de précision.

Sur une page de son site web dédié aux réseaux, l’opérateur affirme ainsi que le 31 décembre 2025 marquera le début des “actions préparatoires à l’arrêt de sa technologie 2G”. Ainsi, dans un premier temps, l’extinction se fera dans une zone pilote composée de 9 départements du Sud-Ouest (dpt 09, 31, 32, 40, 46, 47, 64, 65, 82). En Ariège, dans la Haute-Garonne, le Gers, les Landes, le Lot, le Lot-et-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées et le Tarn-et-Garonne la 2G sera définitivement arrêtée le 09/03/2026.

Enfin, pour le reste de la France métropolitaine, l’arrêt de la 2G est prévu à partir de fin septembre 2026. Un arrêt qui concerne aussi les abonnés Free Mobile utilisant encore des smartphones 2G, puisque l’opérateur propose ce service uniquement via un accord signé avec Orange. Il invite d’ailleurs depuis peu ses abonnés concernés à passer à un mobile 4G avec une offre spéciale. SFR et Bouygues Telecom ont également annoncé l’extinction de la 2G à partir de “fin 2026“. Quant à l’extinction de la 3G, elle est prévue par l’opérateur historique “à partir de fin 2028“.

