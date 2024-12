Le saviez-vous : certains abonnés Freebox et Free Mobile profitent gratuitement du service “Relais Téléphonique” de Free

Lancé par l’assistance Free en octobre 2018, “Relais Téléphonique” est un service d’appel en visioconférence pour les personnes en situation de handicap (malentendants, sourds, sourdaveugles…). Inclus pour tous les abonnés au forfait Mobile Free à 19.99€, mais aussi Freebox Révolution (avec ou sans TV by CANAL Panorama, hors offres promotionnelles) et Freebox Révolution Light, ce service comprend 3 heures de communication mensuelle incluse (appels entrants et sortants, hors numéros cours et spéciaux en France métropolitaine, dans le cadre d’un usage personnel).

Disponible sur l’App Store d’Apple, le Google PlayStore et l’Amazon appstore, cette application permet notamment sur iPhone de notifier l’utilisateur lors d’un appel entrant d’une manière bien particulière. Celle-ci active et fait clignoter le flash du smartphone afin que les personnes malentendantes ou sourdes soient moins susceptibles de manquer leurs appels. Cette option est activée par défaut, mais peut être bien sûr désactivée dans les paramètres.

Dans le détail, “Relais Téléphonique Free” permet de bénéficier d’un service d’interprétation en français – langue des signes française (LSF), de codage en langage parlé complété (LPC) ou de transcription automatique instantanée. Pour vos appels entrants ou sortants, vous êtes alors mis en relation avec un service qui assurera la communication avec votre correspondant/interlocuteur via une visio-conférence (ouvert aux horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 21h00, le samedi de 8h30 à 13h00, hors jours fériés) . Autre possibilité, la transcription automatisée. Autrement dit, l’abonné écrit un texte, puis s’effectue une transcription vocale du texte pour le correspondant. Inversement, la voix du correspondant est transcrite en texte côté abonné intéressés, Univers Freebox a réalisé un tuto autour de l’utilisation de ce service.

Comment y accéder pour les abonnés

Si votre abonnement permet de bénéficier du service relais téléphonique, afin de pouvoir l’utiliser, il suffit de vous rendre dans votre Espace Abonné afin d’activer le service en fonction de la ligne pour laquelle vous souhaitez utiliser le service dans la Rubrique “Téléphonie” pour les abonnés Freebox et dans “Mon Forfait Mobile” puis “Mes services” pour les clients mobiles.

Dans les paramètres, il est possible de choisir le type de service souhaité comme « l’interprétation langue française-langue des Signes Française », le « codage en Language Parlé Complété » ou encore « la transcription textuelle ». L’utilisateur peut aussi activer les appels entrants .

Il suffira ensuite de télécharger l’application mobile sur Android ou iOS. Suivez alors la procédure d’activation en utilisant les identifiants ou le numéro de la ligne pour laquelle vous souhaitez utiliser le service.

Sur iPhone, “pour réaliser un appel sortant, après la composition du numéro ou le choix du correspondant à contacter, il est nécessaire de valider l’appel proposé par la fenêtre qui s’ouvre avec un numéro débutant par 99 en appuyant sur le bouton Appeler”, précise Free.

Afin de suivre la consommation du service relais téléphonique, il est indiqué de composer le 555 dans l’application. Pour bénéficier du service, Free conseille d’utiliser l’application avec un téléphone mobile connecté à un réseau Wi-Fi. On regrettera que tous les abonnés Freebox et Free Mobile n’y ont pas tous accès.