Free baisse le prix de sa Freebox Delta pour inciter ses abonnés Freebox One à migrer

En annonçant la fin de leur offre Freebox One d’ici le 31 décembre prochain, Free propose aux abonnés concernés une promotion s’ils migrent vers sa Freebox Delta. De quoi profiter du 8 Gbit/s mais aussi de Netflix, Prime Video et Universal+ inclus au même prix pendant 1 an.

C’est la première fois que Free annonce la fin d’une offre Freebox à ses abonnés sans raison technique justifiée. Si la Freebox Crystal, non compatible fibre, disparaîtra pour de bon à la fin de l’année, la Freebox One fera également ses adieux. Si cette box originale deux en un (1 Gbit/s en fibre) lancée il y a plus de 6 ans, n’est plus commercialisée depuis 2020, les abonnés à cette offre (39,99€/mois avec Netflix inclus) vont être dans l’obligation de migrer vers une autre Freebox ou partir chez la concurrence puisque Free mettra fin automatiquement à leur offre le 31 décembre prochain.

Pour faciliter leur transition vers une autre offre Freebox, Free offre les frais de migration aux abonnés Freebox One vers sa Freebox Pop proposée au même prix ainsi que vers sa Freebox Ultra et Delta. Pour ceux qui souhaiteraient d’ailleurs migrer vers la première box haut de gamme de Free lancée en 2018, le FAI propose une promotion la première année soit un tarif de 39,99€/mois pendant 12 mois puis 49,99€/mois, sans engagement. Les abonnés profiteront alors de Netflix, Amazon Prime (Prime Video), Universal+ et Cafeyn inclus, au même prix que leur abonnement actuel pendant 1 an avant de payer 10€ de plus.

Source : Tiino-X83

