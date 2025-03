Free Mobile envoie un mail à ses abonnés les plus lents pour les inciter à passer à la vitesse supérieure

L’opérateur pousse ses clients 2G et 3G à acheter un mobile compatible 4G via une solution de paiement en 4 fois sans frais.

“On a le téléphone qu’il vous faut…”, une nouvelle opération séduction par mail est en cours chez Free Mobile. Des abonnés détenant un téléphone compatible uniquement avec le réseau 2G et/ou 3G, des réseaux qui sont voués à disparaître dans les années à venir, reçoivent actuellement un courriel de l’opérateur. L’objectif est de leur proposer de passer à la vitesse supérieure via l’achat d’un smartphone 4G pas cher en 4 fois sans frais.

“Vous détenez actuellement un forfait mobile Free avec un téléphone compatible uniquement avec les réseaux 2G et 3G. Pour profiter pleinement de votre forfait et de la qualité de notre réseau 4G/5G, pour vos appels et votre éventuelle navigation internet,vous devez changer de téléphone. Achetez votre nouveau téléphone compatible 4G grâce au 4x sans frais chez Free”, peut-on lire dans le mail.

Pour cela, le courriel de l’opérateur indique plusieurs modèles pouvant correspondre aux besoins de son abonné, notamment en matière de prix, des mobiles 4G abordables sont mis en avant comme l’HMD Pulse, le Doro Leva L30 ou encore le Nokia 225 4G. Pour profiter de 4 fois sans frais sur ces modèles, Free Mobile invite ses abonnés à se rendre directement dans la boutique la plus proche de chez eux.

La fin de la 2G approche

Pour l’heure, l’ex-trublion n’a pas encore annoncé la date de l’extinction de son réseau 3G. Pour la 2G, son contrat d’itinérance avec Orange se termine à la fin d’année. Le 31 décembre 2025 marquera d’ailleurs le début des actions préparatoires à l’arrêt de la 2G d’Orange. Celle-ci s’éteindra définitivement le 9 mars suivant dans 9 départements, le reste de la France métropolitaine suivra à partir de fin septembre 2026.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox