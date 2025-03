Les nouveautés de la semaine chez Free : ça bouge dans les sens, hausse de débit sur les Freebox, chaînes offertes, renumérotation

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Nouveautés Free

Free augmente sans prévenir le débit montant des Freebox Pop, Delta et Révolution, passage à 900 Mbit/s au lieu de 700 Mbit/s.

L’offre Freebox One disparaîtra définitivement le 31 décembre prochain. Les abonnés sont invités à basculer sur une offre Freebox plus récente en leur offrant les frais de migration. Plus d’infos…

Free propose aux abonnés Freebox One une promotion s’ils migrent vers sa Freebox Delta. De quoi profiter du 8 Gbit/s mais aussi de Netflix, Prime Video et Universal+ inclus au même prix pendant 1 an. Le tarif : 39,99€/mois pendant 12 mois, puis 49,99€/mois. Plus d’infos…

La plateforme de streaming Society+, dédiée uniquement aux documentaires, débarque sur les Freebox avec 7 jours offerts. Plus d’infos…

Freebox TV : 6 chaînes offertes durant tout le mois de mars, 177 – Horse TV, 182 – MotorVision, 183 – Nautical Channel, 189 – Padel TV , 191 – Fuel TV et Eclutch (nouvelle chaîne dédiée à l’e-sport). Plus d’infos…

En plus du pack sport passion, Free annonce également la mise en clair jusqu’à la fin du mois d’Ushuaïa TV pour les abonnés ne disposant pas d’offres “by Canal”. Plus d’infos…

Free poursuit son opération de fidélisation en offrant 5€ de réduction mensuelle pendant 6 mois à certains abonnés Freebox Pop. Plus d’infos…

Canal+ permet désormais aux abonnés Freebox Ultra d’accéder à sa nouvelle offre exclusive avec Apple Music. Plus d’infos…

Free lance un bêta-test pour son nouveau Wi-Fi invité sur ses Freebox Ultra et Pop WiFi 7. Plus d’infos…

Free intègre 7 nouveaux films sans surcoût pour ses abonnés Freebox et Free Mobile sur Oqee Ciné (Terminator Renaissance, Life: Origine inconnue, World Invasion: Battle Los Angeles, Pixels, Ong Bak 2, Ong Bak 3, L’Invité). Plus d’infos…

Abonnés Freebox et Amazon Prime : récupérez gratuitement 4 jeux PC, dont deux incontournables dans leur genre (Saints Row: The Third Remastered, Mafia II Definitive Edition, Crime Boss: Rockay City, Naheulbeuk’s Dungeon Master). Plus d’infos…

Changement de numérotation pour les chaînes sport et arrivée de TPMP sur Freebox TV. Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

Free Mobile émet pour la 1ère fois de la 4G avec sa fréquence 3G sur son réseau, son objectif est très clair. Plus d’infos…

Free,Mobile dévoile sa nouvelle offre Veepee : un forfait 5G 60 Go à 9,99€/mois à vie. Plus d’infos…

Le tout nouveau Nothing Phone (3a) est désormais disponible en précommande sur le site web de Free Mobile. Plus d’infos…

Annonces de la semaine

Free ne permet plus à certains abonnés de migrer vers sa Freebox Delta. Plus d’infos…

