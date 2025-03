Free Mobile propose un nouveau smartphone unique en précommande

Le tout nouveau Nothing Phone (3a) est désormais disponible en précommande sur le site web de Free Mobile.

Après un premier partenariat en 2024, Free Mobile continue de distribuer les modèles de Nothing en ce début 2025. Nothing est une marque très nouvelle dans le monde des smartphones, avec un premier modèle lancé en 2022. L’entreprise affirme avoir l’ambition de “supprimer toutes les barrières entre les personnes et la technologie.” Dans cette optique, les appareils développés sont conçus pour être intuitifs, de bonne facture, mais aussi assez abordables.Et son dernier smartphone, le Nothing Phone (3a) est désormais disponible en précommande jusqu’au 11 mars prochain.

Seule la version classique, et non pas la Pro, est pour le moment proposée par l’opérateur de Xavier Niel. Vous pouvez vous le procurer au comptant pour 349€, mais aussi passer par Free Flex et échelonner le paiement sur 24 mois. La commande vous reviendra alors à 99€, avec 24 mensualités de 8.99€/mois et une option d’achat de 34€.



Présenté cette semaine, le Nothing Phone (3A) est un smartphone qui mise sur un design épuré et durable (IP64) avec une faible empreinte carbone. Il intègre un écran Full HD+ de 6,77 pouces avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz et une luminosité maximale de 3000 nits. Côté photographie, il dispose d’un capteur principal de 50 MP co-développé avec Samsung, un ultra-grand-angle de 120° et un téléobjectif 50 MP avec zoom optique 2x et numérique jusqu’à 30x. La caméra frontale est de 32 MP.



Il est alimenté par la puce Snapdragon 7S Gen 3, avec une amélioration des performances CPU (+33%) et GPU (+11%) par rapport au modèle précédent. Il bénéficie de 20 Go de RAM (physique + virtuelle) et d’un refroidissement optimisé. Sa batterie de 5000 mAh assure jusqu’à deux jours d’autonomie et se recharge rapidement (50% en 20 min à 50W). Il tourne sous Nothing OS 3.1 basé sur Android 15, avec trois ans de mises à jour Android et six ans de mises à jour de sécurité. Enfin, il intègre la fonctionnalité Essential Space, un centre de prise de notes assisté par IA, accessible via une touche dédiée.AA

